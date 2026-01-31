Toyota Vios Hybrid 2026 tiếp tục "phủ sóng" Đông Nam Á, đợi ngày về Việt Nam

Sau khoảng 5 tháng ra mắt Thái Lan, Toyota Vios Hybrid đã chính thức được giới thiệu tại Malaysia, đánh dấu lần đầu tiên mẫu sedan hạng B này được điện hóa ở thị trường này.

Tại Malaysia, Toyota Vios Hybrid được phân phối với hai phiên bản 1.5 HEV tiêu chuẩn và 1.5 HEV GR Sport, giá bán lần lượt 103.900 RM và 109.900 RM (tương đương khoảng 690 – 730 triệu đồng). Với sự xuất hiện này, Vios Hybrid trở thành đối thủ trực tiếp của Honda City e:HEV trong phân khúc sedan hạng B hybrid tại Đông Nam Á.

Vios Hybrid được lắp ráp CKD tại nhà máy Bukit Raja, Klang, bao gồm cả bộ pin lithium-ion dung lượng 0,76 kWh. Toyota cho biết tỷ lệ nội địa hóa linh kiện pin đạt tới 97%, với công suất sản xuất khoảng 30.000 bộ mỗi năm, cho thấy chiến lược đầu tư dài hạn và giảm phụ thuộc nhập khẩu. Xe đi kèm bảo hành 5 năm cho toàn bộ phương tiện và 8 năm không giới hạn số km cho pin hybrid.

Xe sử dụng hệ truyền động hybrid thế hệ thứ tư do Toyota tự phát triển, khác với hệ e-Smart Hybrid trên các mẫu DNGA. Hệ thống kết hợp động cơ xăng 1.5L 2NR-VEX chu trình Atkinson, công suất 91 mã lực và mô-men xoắn 121 Nm, cùng mô-tơ điện 80 mã lực và 141 Nm, cho tổng công suất 111 mã lực.

Nhờ pin lithium-ion mới và hộp số E-CVT dạng hành tinh, Vios Hybrid có khả năng vận hành thuần điện trong quãng ngắn và đạt mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 3,6 lít/100 km, thuộc nhóm tiết kiệm nhất phân khúc.

Thiết kế của Toyota Vios Hybrid giữ nguyên dáng vẻ thể thao của thế hệ hiện tại nhưng được tinh chỉnh bằng các chi tiết mạ crôm tối màu và bộ mâm mới. Bản HEV tiêu chuẩn sử dụng mâm 16 inch, trong khi bản GR Sport được trang bị mâm khí động học 17 inch, bodykit thể thao riêng và các chi tiết ngoại thất sơn đen. Khung gầm xe được gia cố nhằm tăng độ cứng vững và khả năng cách âm, riêng bản GR Sport còn được tinh chỉnh hệ thống treo và trợ lực lái để mang lại cảm giác lái thể thao hơn.

Khoang cabin duy trì bố cục quen thuộc với tông màu đen kết hợp đỏ rượu, bảng táp-lô mềm và ghế bọc da, trong khi bản GR Sport sử dụng nội thất đen toàn bộ với vô-lăng và ghế thêu logo GR. Điểm nâng cấp đáng chú ý là màn hình trung tâm 10,1 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch có giao diện riêng cho hệ hybrid, sạc không dây và hệ thống đèn viền nội thất 64 màu. Do bố trí lại ắc-quy 12V, dung tích cốp giảm nhẹ còn 460 lít nhưng xe được trang bị lốp dự phòng kích thước đầy đủ.

Trang bị an toàn trên Vios Hybrid nổi bật trong phân khúc với: 6 túi khí và gói Toyota Safety Sense, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ và theo làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi cùng đèn pha thích ứng. Kết hợp với các trang bị tiện nghi như camera 360 độ 3D, kính cách âm và điều hòa tự động có cửa gió sau,...

Tại Việt Nam, Toyota Vios Hybrid cũng được kỳ vọng sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy xu hướng xe lai xăng – điện phổ thông.