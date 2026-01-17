Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Đây là 5 mẫu MPV bán nhiều nhất tháng 12/2025

Sự kiện: VinFast Limo Green Mitsubishi Xpander Toyota Veloz Cross

Không đối thủ, VinFast Limo Green đạt mức doanh số hơn 10.000 xe đến tay khách hàng trong tháng cuối năm 2025.

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 12/2025 ghi nhận bức tranh khởi sắc với lượng xe tiêu thụ toàn ngành tăng mạnh, trong đó các thành viên VAMA đạt hơn 47.000 xe, cao hơn 19,6% so với tháng trước. Hyundai Thành Công cũng có tháng kinh doanh tích cực với 6.704 xe được giao đến tay khách hàng, tương đương mức tăng 22,7%. Riêng phân khúc xe điện, VinFast tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng khi bán ra 27.649 xe, tăng 19,2%.

VinFast Limo Green đã khiến thị trường ô tô Việt Nam bất ngờ khi không chỉ vượt lên dẫn đầu phân khúc MPV 7 chỗ mà còn trở thành mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường trong tháng 12/2025 với 10.981 xe bán ra.

Mitsubishi Xpander cũng có doanh số tốt trong tháng 12/2025 nhưng so với Limo Green thì mức chênh lệch cũng là quá nhiều. 3 vị trí còn lại trong bảng xếp hạng lần lượt là Toyota Veloz Cross, Toyota Innova Cross và Kia Carnival.

Dưới đây là top 5 xe MPV bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 12/2025

Đây là 5 mẫu MPV bán nhiều nhất tháng 12/2025 - 1

Đây là 5 mẫu MPV bán nhiều nhất tháng 12/2025 - 2

Đây là 5 mẫu MPV bán nhiều nhất tháng 12/2025 - 3

Đây là 5 mẫu MPV bán nhiều nhất tháng 12/2025 - 4

Đây là 5 mẫu MPV bán nhiều nhất tháng 12/2025 - 5

Đây là 5 mẫu sedan bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 12/2025
Đây là 5 mẫu sedan bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 12/2025

Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu phân khúc sedan với doanh số gần 2.000 xe, bỏ xa các đối thủ như Hyundai Accent, Mazda2 và Mazda3.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hà Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/01/2026 07:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
VinFast Limo Green Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN