Đây là 5 mẫu MPV bán nhiều nhất tháng 12/2025

Thị trường ô tô Việt Nam tháng 12/2025 ghi nhận bức tranh khởi sắc với lượng xe tiêu thụ toàn ngành tăng mạnh, trong đó các thành viên VAMA đạt hơn 47.000 xe, cao hơn 19,6% so với tháng trước. Hyundai Thành Công cũng có tháng kinh doanh tích cực với 6.704 xe được giao đến tay khách hàng, tương đương mức tăng 22,7%. Riêng phân khúc xe điện, VinFast tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng khi bán ra 27.649 xe, tăng 19,2%.

VinFast Limo Green đã khiến thị trường ô tô Việt Nam bất ngờ khi không chỉ vượt lên dẫn đầu phân khúc MPV 7 chỗ mà còn trở thành mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường trong tháng 12/2025 với 10.981 xe bán ra.

Mitsubishi Xpander cũng có doanh số tốt trong tháng 12/2025 nhưng so với Limo Green thì mức chênh lệch cũng là quá nhiều. 3 vị trí còn lại trong bảng xếp hạng lần lượt là Toyota Veloz Cross, Toyota Innova Cross và Kia Carnival.

Dưới đây là top 5 xe MPV bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 12/2025