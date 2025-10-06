VinFast Limo Green chạy thử tại Indonesia, bước chân vào “trận địa” MPV khu vực

Việc mẫu MPV điện 7 chỗ đầu tiên của VinFast xuất hiện tại Indonesia – thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á – cho thấy hãng xe Việt đang đẩy nhanh kế hoạch thâm nhập khu vực, nơi đang chứng kiến cuộc đua khốc liệt giữa các thương hiệu Nhật Bản, Trung Quốc và xe điện mới nổi.

VinFast Limo Green chạy thử tại Indonesia. (Ảnh: kiyowoldan)

Tờ AutonetMagz của Indonesia cho biết, dù phần logo và tên xe được che kín, song kiểu dáng và đường nét thiết kế đặc trưng khiến nhiều người tin chắc đây chính là VinFast Limo Green. Mẫu xe được xem là “kẻ thách thức mới” đối với các đối thủ đang nổi bật trong phân khúc MPV điện như BYD M6 hay Alectra L8.

Chiếc VinFast Limo Green mang màu vàng nổi bật, chưa xuất hiện điểm khác biệt so với bản Việt Nam (Ảnh: fchridavy)

Indonesia hiện đặt mục tiêu đẩy mạnh xe điện, đồng thời là “thánh địa” của dòng MPV 7 chỗ khi nhiều mẫu xe như Toyota Avanza, Innova hay Innova Zenix liên tục góp mặt trong top bán chạy. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Limo Green được xem là bước đi chiến lược để VinFast thăm dò thị hiếu người dùng trước khi ra mắt chính thức.

Trước đó, VinFast Limo Green đã được bàn giao cho khách hàng tại Việt Nam từ ngày 5/8/2025, chỉ bốn tháng sau khi mở đặt hàng. Xe có giá 749 triệu đồng (đã bao gồm pin), đi kèm bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km và miễn phí sạc tại toàn bộ trạm V-Green đến hết tháng 6/2027.

Về thiết kế, Limo Green sở hữu phong cách hiện đại với dải LED liền mạch, cụm đèn pha dọc, thân xe mang dáng SUV lai MPV cùng bộ mâm 18 inch. Nội thất bố trí 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi, trang bị màn hình trung tâm 10,1 inch, camera 360 độ, điều hòa tự động, bệ trung tâm nổi và nhiều chi tiết mạ chrome.

Nội thất VinFast Limo Green. (Ảnh: VinFast)

Xe có kích thước 4.740 x 1.872 x 1.728 mm, trục cơ sở 2.840 mm, khoảng sáng gầm 170 mm. Hệ truyền động gồm mô-tơ điện đặt trước cho công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 280 Nm. Bộ pin LFP dung lượng 60,13 kWh cho phép di chuyển tối đa 450 km (theo chuẩn NEDC), hỗ trợ sạc nhanh DC 10–70% trong 30 phút.

Tại Indonesia, phân khúc MPV điện đang phát triển nhanh với đại diện tiêu biểu BYD M6 (giá 611–690 triệu đồng), cạnh tranh cùng Toyota Innova Cross Hybrid (từ 755 triệu đồng). Nếu được phân phối, VinFast Limo Green được kỳ vọng sẽ tạo thêm lựa chọn mới trong nhóm MPV cỡ trung, đồng thời tăng cường sự hiện diện của thương hiệu Việt tại khu vực hơn 280 triệu dân.

Sau hơn một năm gia nhập Indonesia, VinFast hiện đã phân phối VF 3, VF 5, VF 6, VF e34 và VF 7, đồng thời mở rộng mạng lưới đại lý, xưởng dịch vụ và nhà máy lắp ráp xe điện tại Subang. Việc Limo Green xuất hiện trên đường phố Jakarta được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược phủ sóng dòng xe điện tại Đông Nam Á của VinFast.