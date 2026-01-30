Kia Seltos 2026 lần đầu có phiên bản hybrid, giá từ 529 triệu đồng

Ra mắt lần đầu vào năm 2019, Seltos đã trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Kia với hơn 330.000 xe được giao tới tay khách hàng tính đến hết năm 2025. Ở lần nâng cấp mới, mẫu xe không chỉ thay đổi toàn diện về thiết kế mà còn đánh dấu bước chuyển quan trọng về công nghệ truyền động.

Kia Seltos 2026 được phát triển trên nền tảng K3 cải tiến, giúp tăng độ cứng thân xe khoảng 20% so với thế hệ trước, qua đó cải thiện khả năng vận hành và mức độ an toàn. Kích thước tổng thể cũng được mở rộng, mang lại không gian cabin rộng rãi hơn, đặc biệt ở hàng ghế sau. Khoang hành lý đạt dung tích 536 lít theo tiêu chuẩn VDA, thuộc nhóm dẫn đầu phân khúc SUV cỡ nhỏ.

Khoang nội thất của Seltos thế hệ mới được tái thiết kế theo hướng hiện đại, lấy cảm hứng từ các mẫu xe điện của Kia. Xe được trang bị cụm màn hình kép dạng panorama, gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm liền mạch, đi kèm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD. Đáng chú ý, Kia lần đầu tiên giới thiệu ghế tích hợp công nghệ âm thanh Vibro Sound trên Seltos, cho phép truyền rung động âm thanh trực tiếp tới người ngồi, mang lại trải nghiệm giải trí khác biệt.

Kia cung cấp hai tùy chọn động cơ chính cho Seltos 2026 tại Hàn Quốc. Phiên bản xăng tăng áp 1.6L cho công suất tối đa 193 mã lực, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh AWD và các chế độ địa hình như Tuyết, Bùn và Cát.

Tâm điểm của thế hệ mới là phiên bản hybrid, sử dụng động cơ xăng 1.6L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 141 mã lực. Bản hybrid được trang bị phanh tái tạo năng lượng thế hệ thứ ba, đồng thời sở hữu tính năng V2L cho phép cấp nguồn điện 220V với công suất tối đa 3,52 kW, hỗ trợ sử dụng các thiết bị điện bên ngoài – trang bị vốn thường chỉ xuất hiện trên xe thuần điện.

Bên cạnh những nâng cấp về tiện nghi, Kia Seltos 2026 còn được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động ADAS với nhiều tính năng đáng chú ý như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ lái trên đường cao tốc HDA 2, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, camera toàn cảnh và hỗ trợ đỗ xe từ xa. Những trang bị này cho thấy Kia đang đưa Seltos tiến gần hơn tới nhóm SUV cỡ nhỏ cao cấp, thay vì chỉ định vị ở phân khúc xe phổ thông giá rẻ như trước đây.

Tại Hàn Quốc, Kia Seltos 2026 bản xăng có giá từ 24,77 đến 32,17 triệu won (~ 448–582 triệu đồng). Phiên bản hybrid được bán với 4 cấu hình, giá dao động từ 28,98 đến 35,84 triệu won (~ 529–655 triệu đồng).

Hiện tại, Seltos hybrid mới chỉ phân phối tại thị trường nội địa Hàn Quốc, song trong bối cảnh xe hybrid đang ngày càng được ưa chuộng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ sớm mở rộng sang các thị trường khác và tạo nên sức ép đáng kể trong phân khúc SUV cỡ B.