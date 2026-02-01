Cận cảnh Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition 2026 bản giới hạn 800 xe

Phiên bản đặc biệt dựa trên Speed Twin 1200 RS với thiết kế café racer cổ điển

Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition là phiên bản giới hạn được phát triển dựa trên nền tảng Speed Twin 1200 RS, kết hợp thiết kế neo-retro với các chi tiết gợi nhớ phong cách café racer cổ điển của nước Anh từ thập niên 1960.

Dựa trên mẫu xe Speed ​​Twin 1200 RS sản xuất hàng loạt, phiên bản Cafe Racer Edition sở hữu phối màu lấy cảm hứng từ xe đua Anh Quốc, kết hợp màu sơn Xanh lá cây Competition Green và Bạc nhôm Aluminium Silver với đường kẻ màu Vàng Empire Gold và dòng chữ “Cafe Racer Edition” trên bình xăng. Đi kèm là bộ mâm xe màu Bạc nhôm Aluminium Silver và ốp đèn pha cùng màu với xe. Mẫu mô tô này nổi bật với bộ ghi-đông clip-on thấp hơn, yên đơn màu nâu “bullet” cùng lớp vỏ đuôi có thể tháo rời, tạo tư thế lái thuôn gọn và dáng vẻ mạnh mẽ hơn.

Ngoài ra, các chi tiết như gương bar-end gia công tinh xảo và đồ họa lấy cảm hứng từ British Racing Green càng làm nổi bật sự độc đáo của phiên bản này. Khi xuất xưởng, mỗi chiếc đều đi kèm giấy chứng nhận chính hãng xác thực số lượng. Trong khi đó, các tấm ốp hông, được hoàn thiện bằng màu Xanh lá cây thể thao, có đồ họa số 12 bằng màu Bạc nhôm. Các chắn bùn trước và sau bằng nhôm phay xước tạo điểm nhấn tương phản, bổ sung cho các chi tiết màu bạc nhôm.

Thông số, tính năng và thời điểm mở bán

Về thông số kỹ thuật, không có thay đổi nào khác, động cơ hai xi-lanh của Bonneville 1200 với thứ tự đánh lửa 270 độ sản sinh công suất 105 PS ở 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn 112 Nm. Hộp số 6 cấp trang bị hệ thống sang số nhanh truyền lực đến bánh sau thông qua hệ thống truyền động cuối bằng xích.

Hệ thống treo của phiên bản Cafe Racer sử dụng phuộc trước Marzocchi có thể điều chỉnh hoàn toàn kết hợp với giảm xóc sau Öhlins cũng có thể điều chỉnh hoàn toàn. Hệ thống phanh gồm hai kẹp phanh Brembo Stylema tác động lên đĩa phanh đường kính 320 mm, trong khi lốp Metzeler Racetec RR K3 được trang bị tiêu chuẩn.

Xe có ba chế độ lái: Đường trường, Mưa và Thể thao cùng hệ thống ABS khi vào cua và kiểm soát lực kéo được trang bị tiêu chuẩn. Bảng đồng hồ hiển thị thông tin trên xe tích hợp cả màn hình LCD và TFT-LCD, cho phép dẫn đường từng bước, đồng thời có ổ cắm sạc USB-C để sạc các thiết bị điện tử của người lái.

Giá bán của Speed ​​Twin 1200 Cafe Racer Edition tại Anh vào tháng 3 này là 86.995 RM (khoảng 574 triệu đồng). Với số lượng cực kỳ hạn chế chỉ 800 chiếc, Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition không chỉ là một sản phẩm lái xe hiệu quả mà còn là món sưu tầm hấp dẫn cho những người đam mê phong cách xe cổ điển kết hợp công nghệ hiện đại.