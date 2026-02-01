Giá xe Honda ICON e đầu tháng 2/2026, khuyến mãi 5 triệu đồng

Nhiều HEAD Honda hiện đang bán dòng xe máy điện Honda ICON e kèm theo chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Theo đó, người mua mẫu xe máy điện này sẽ được lì xì ngay 5 triệu đồng tiền mặt. Một HEAD Honda ở nội thành Hà Nội sẵn sàng áp dụng chương trình này tới tận giữa tháng 2/206. Trong khi đó, một số HEAD còn hỗ trợ 2 tháng thuê pin hoặc giảm 700 nghìn đồng khi mua pin cùng với ICON e.

Bảng giá Honda ICON e mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá thực tế (Triệu đồng) ICON e Cao cấp 26,9 21,9 ICON e Đặc biệt 27,1 22,1 ICON e Thể thao 27,3 22,3

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Honda ICON e xuất hiện tại thị trường Việt Nam cách đây chưa lâu, nhằm đón đầu xu hướng giao thông xanh. Dòng xe máy điện này ghi điểm lớn nhờ thiết kế hiện đại, nhỏ gọn, rất phù hợp di chuyển trong đô thị đông đúc. Kích thước xe gọn gàng với chiều dài, rộng và cao lần lượt là 1.796 x 680 x 1.085 mm, nhỏ hơn nhiều mẫu xe số, giúp luồn lách dễ dàng giờ cao điểm. Xe ICON e có chiều cao yên chỉ 742 mm, phù hợp vóc dáng người Việt, đặc biệt là nữ giới và học sinh. Trong khi đó, trọng lượng 89 kg chưa tính pin giúp xe nhẹ, dễ kiểm soát và không gây mỏi khi lái lâu.

Về diện mạo bên ngoài, Honda ICON e mang tính biểu tượng với đường nét sắc sảo, hệ thống đèn LED toàn phần và màu sắc trẻ trung. Thân xe được tối ưu để chứa pin tháo rời, thuận tiện mang vào nhà sạc mà không cần gara rộng.

Bảng đồng hồ LCD kỹ thuật số hiển thị rõ tốc độ, mức pin và quãng đường. Yên xe êm ái kết hợp cốp dưới yên khoảng 20 lít, đủ chứa balo hay vật dụng cá nhân. Hệ thống phanh đĩa trước, tang trống sau cùng lốp không săm giúp tăng độ an toàn khi vận hành. Tổng thể thiết kế Honda ICON e được cộng đồng đánh giá cao nhờ sự dễ thương, linh hoạt và thân thiện.

Về động cơ, xe sử dụng hub motor đặt tại bánh sau với công suất định mức 1,5 kW.Công suất tối đa đạt 1,81 kW cùng mô-men xoắn 85 Nm giúp xe tăng tốc nhanh trong đô thị. ICON e có hai chế độ lái STD và ECO, đáp ứng nhu cầu đi lại linh hoạt và tiết kiệm pin.Xe dùng pin lithium-ion tháo rời dung lượng 1,3 kWh, sạc đầy trong khoảng 4–5 giờ. Quãng đường di chuyển đạt 50–70 km mỗi lần sạc, đủ cho một ngày học tập hoặc làm việc.

Pin đạt chuẩn chống nước IP67, chống cháy nổ và có hệ thống quản lý nhiệt thông minh.So với nhiều xe điện phổ thông, động cơ Honda Icon e nổi bật về độ bền và độ ổn định. Xe được bảo hành pin và động cơ lên đến 3 năm, không giới hạn số km sử dụng. Khi vận hành, xe cho cảm giác lái êm ái, tăng tốc mượt và gần như không có tiếng ồn.

Nhìn chung, Honda Icon e là lựa chọn lý tưởng cho người mới đi xe điện, ưu tiên bền bỉ, tiết kiệm và thân thiện môi trường. Tất nhiên, quãng đường di chuyển của ICON e cho mỗi lần sạch vẫn còn hạn chế, chỉ thích hợp cho việc đi lại trong khoảng cách gần. Thời gian sạc 8 tiếng vẫn chưa phải là nhanh và tối ưu.