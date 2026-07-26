Từng là lựa chọn “quốc dân”, dòng ô tô này đang dần biến mất khỏi tầm ngắm người Việt

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về doanh số của các mẫu sedan cỡ C. Minh chứng lớn nhất cho sự sụt giảm này chính là việc nhiều mẫu xe trong phân khúc chỉ bán được dưới 100 chiếc trong tháng 5/2026, với Mazda3 là ngoại lệ duy nhất khi đạt doanh số 233 xe.

Corolla Altis từng là ông vua doanh số trong phân khúc sedan cỡ C.

Sự thoái trào của sedan cỡ C đang diễn ra trong bối cảnh nhóm xe MPV và SUV ngày càng phát triển mạnh mẽ. Các mẫu sedan, đặc biệt là sedan cỡ C, dần không còn là lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng. Thậm chí, Toyota đã quyết định ngừng phân phối Corolla Altis tại thị trường Việt Nam và đang xem xét các kế hoạch tương lai.

Việc rút Corolla Altis ra khỏi danh mục sản phẩm là một quyết định bất ngờ, nhưng theo các chuyên gia, đây là điều hợp lý trong bối cảnh hiện tại. Ở thời điểm hiện tại, tại thị trường Việt Nam, Toyota chỉ còn kinh doanh hai dòng sedan là Vios và Camry, trong khi sẽ tập trung vào các mẫu xe gầm cao như Yaris Cross, Veloz Cross, Innova Cross và Corolla Cross.

Được biết, Corolla Altis từng là “vua doanh số” trong phân khúc sedan cỡ C từ năm 1997 đến 2013. Tuy nhiên, áp lực từ các đối thủ và sự lên ngôi của crossover và SUV đã khiến doanh số của Altis và các mẫu sedan cỡ C khác giảm sút nghiêm trọng. Trong tháng 5, Honda Civic bán được 75 xe, Hyundai Elantra 33 xe, và như đã biết, Corolla Altis không có doanh số.

Mazda6 là cái tên đang dẫn đầu phân khúc ì ạch này, sau sự ra đi của Corolla Altis.

Tính đến hết tháng 5/2026, doanh số cộng dồn của các mẫu sedan cỡ C cho thấy sự sụt giảm rõ rệt: Mazda3 đạt 1.376 xe, Civic 402 xe, Elantra 186 xe và Corolla Altis chỉ 16 xe. So với năm 2024, doanh số của các mẫu sedan này đã giảm mạnh, với Mazda3 từ 4.958 xe xuống còn 2.969 xe trong năm 2025.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự giảm sút này là giá bán của các mẫu sedan cỡ C không còn cạnh tranh. Các mẫu sedan như Mazda3 có giá từ 569-719 triệu đồng, Civic từ 789-999 triệu đồng, Elantra từ 579-769 triệu đồng và Corolla Altis từ 725-870 triệu đồng. Trong khi đó, các mẫu SUV và MPV phổ thông có mức giá dễ tiếp cận hơn, như Geely Coolray từ 500 triệu đồng, Skoda Kushaq từ 500 triệu đồng, và Kia Seltos từ 579 triệu đồng, đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.