Khách Việt quay lưng với sedan: Phân khúc gầm thấp đối mặt kỷ nguyên suy thoái

Thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 chứng kiến sự sụt giảm niềm tin rõ rệt của người tiêu dùng đối với các dòng xe gầm thấp truyền thống.

Tại phân khúc sedan hạng C, sự suy thoái thể hiện qua con số tiêu thụ chỉ đạt hơn 6.300 xe, giảm gần 50% doanh số so với năm trước đó.

Đáng chú ý, ngay cả mẫu xe dẫn đầu thị trường là Mazda3 dù chiếm gần một nửa thị phần nhưng cũng ghi nhận mức sụt giảm tới 40%, tương đương với việc mất đi gần 2.000 khách hàng so với năm 2024.

Tình trạng này thậm chí còn diễn ra khốc liệt hơn với Hyundai Elantra khi mẫu xe Hàn Quốc này đánh mất tới 64% sức mua, trong khi các đối thủ như Honda Civic và Toyota Corolla Altis cũng lần lượt sụt giảm lần lượt ở mức 32% và 41%.

Huyndai Elantra và Toyota Altis đều có mức sụt giảm doanh số mạnh trong năm nay.

Sự khắc nghiệt của thị trường không chỉ dừng lại ở những con số tăng trưởng âm mà còn dẫn đến cuộc thanh lọc quy mô lớn ở phân khúc sedan hạng D. Trong vòng chưa đầy một thập kỷ, phân khúc này phải chứng kiến sự ra đi của 7 dòng xe khác nhau, mà mới nhất là sự biến mất của Mazda6 và Honda Accord.

Dữ liệu thực tế cho thấy sự chênh lệch khủng khiếp khi Toyota Camry duy trì vị thế độc tôn với 2.489 xe bán ra, cao gấp hơn 9 lần so với mẫu xe xếp thứ hai là Kia K5 chỉ đạt 267 chiếc. Sự rời bỏ cuộc chơi của Mazda6 và Honda Accord là hệ quả tất yếu sau một năm kinh doanh chạm đáy với doanh số tích lũy cả năm lần lượt chỉ đạt 56 và 42 xe, mức thấp chưa từng thấy đối với những dòng xe từng giữ vai trò chủ chốt.

Mazda 6 (trái) và Honda Accord (phải) vừa bị loại khỏi danh sách sản phẩm của hãng.

Ngay cả phân khúc sedan hạng B vốn được coi là phân khúc bán chạy của nhiều hãng xe cũng không còn duy trì được vị thế độc tôn như những năm trước đây.

Những mẫu xe quốc dân như Toyota Vios hay Hyundai Accent đang phải đối mặt với áp lực chia sẻ thị phần cực lớn từ các dòng MPV giá rẻ như Mitsubishi Xpander và SUV cỡ nhỏ.

Từng có thời điểm dẫn đầu toàn thị trường với doanh số hàng chục nghìn xe mỗi năm, nhưng trong năm qua, các dòng sedan hạng B đã phải chứng kiến mức tăng trưởng âm hoặc đi ngang trong khi tổng dung lượng thị trường gầm cao lại bùng nổ mạnh mẽ.

Sự xuất hiện của các dòng xe điện cùng tầm giá với nhiều ưu đãi thuế phí cũng đang dần thu hút lượng lớn khách hàng mục tiêu của dòng sedan hạng B và C, tạo nên một cuộc cạnh tranh khốc liệt chưa từng có.

Nguyên nhân cốt lõi của sự thoái trào này đến từ việc thay đổi hoàn toàn thói quen sử dụng xe của người Việt. Trong cùng một khoảng tài chính, làn sóng chuyển dịch sang SUV và Crossover đang trở thành xu hướng không thể đảo ngược nhờ tính đa dụng và khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị.

Với đà sụt giảm hiện tại, năm 2026 dự báo sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức, buộc các hãng xe phải tái cấu trúc danh mục sản phẩm nếu không muốn bị đào thải khỏi thị trường.