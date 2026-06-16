Doanh số về 0, Toyota Corolla Altis chính thức dừng bán tại Việt Nam

Trong báo cáo bán hàng tháng 5/2026, Toyota Corolla Altis không ghi nhận doanh số. Đồng thời, nhiều đại lý cho biết đã ngừng nhận đặt hàng mới, cho thấy mẫu sedan hạng C này đã chính thức khép lại hành trình tại thị trường Việt Nam sau nhiều năm hiện diện.

Theo xác nhận từ Toyota Việt Nam, Corolla Altis không còn nằm trong danh mục sản phẩm phân phối chính hãng và hiện hãng chưa có kế hoạch đưa thế hệ hoặc phiên bản mới của mẫu xe này trở lại trong thời gian tới.

Theo các đại lý, sức hút của Corolla Altis đã giảm mạnh trong vài năm gần đây khi thị hiếu người dùng chuyển dịch rõ rệt sang các dòng xe gầm cao. Trong bối cảnh SUV, CUV và MPV liên tục tăng trưởng, Toyota được cho là muốn tập trung nguồn lực cho những sản phẩm chủ lực như Yaris Cross, Corolla Cross, Veloz Cross và Avanza Premio, khiến một mẫu sedan hạng C có doanh số thấp như Altis không còn giữ vai trò quan trọng trong danh mục sản phẩm.

Corolla Altis từng là một trong những mẫu xe có vị trí đặc biệt trong lịch sử Toyota tại Việt Nam. Đây là mẫu xe đầu tiên được hãng lắp ráp trong nước, đồng thời góp phần khai mở phân khúc sedan hạng C tại thị trường Việt Nam. Sau thành công của Altis, nhiều đối thủ như Ford Laser, Ford Focus, Mazda3, Kia K3 hay Daewoo Lacetti lần lượt gia nhập phân khúc.

Giai đoạn 2015-2018 được xem là thời kỳ ổn định nhất của Toyota Corolla Altis khi doanh số dao động khoảng 3.000-5.000 xe mỗi năm. Tuy nhiên, từ năm 2019, cùng với sự bùng nổ của xe nhập khẩu và sự lên ngôi của SUV, CUV cỡ nhỏ cùng các dòng xe đa dụng, sức hút của sedan truyền thống liên tục suy giảm.

Ở tầm giá khoảng 600-800 triệu đồng, khách hàng hiện có nhiều lựa chọn xe gầm cao hạng B và B+ với thiết kế hiện đại, khoảng sáng gầm lớn, không gian rộng rãi và nhiều trang bị tiện nghi. Điều này khiến nhóm sedan hạng C nói chung và Corolla Altis nói riêng ngày càng gặp khó trong việc cạnh tranh.

Năm 2025, toàn thị trường sedan tại Việt Nam đạt doanh số 48.161 xe, giảm 21% so với năm trước, trong khi riêng phân khúc sedan hạng C giảm gần 50%. Corolla Altis chỉ bán được 285 xe trong cả năm, tương đương trung bình khoảng 24 xe mỗi tháng, đóng góp khoảng 0,4% vào tổng doanh số 71.954 xe của Toyota Việt Nam và cũng là mẫu xe có doanh số thấp nhất phân khúc.

Thế hệ Toyota Corolla Altis đang bán tại Việt Nam là thế hệ thứ 12, ra mắt năm 2022. Đây cũng là lần đầu tiên mẫu sedan này chuyển từ hình thức lắp ráp trong nước sang nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Trái ngược với tình cảnh tại Việt Nam, Corolla Altis vẫn là một trong những sản phẩm quan trọng nhất của Toyota trên toàn cầu. Ra đời từ năm 1966, mẫu xe đã đạt doanh số cộng dồn hơn 50 triệu chiếc, trở thành một trong những cái tên thành công nhất trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô. Riêng năm 2025, Corolla Altis tiêu thụ khoảng 980.000 xe trên toàn cầu, đứng thứ hai trong dải sản phẩm Toyota sau RAV4 và tiếp tục là mẫu sedan bán chạy nhất của hãng.