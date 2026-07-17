Mẫu xe vẫn giữ phong độ giữa lúc sedan hạng B tiếp tục lao dốc

Doanh số sedan hạng B tiếp tục đi xuống trong tháng 5, phản ánh sức mua suy yếu của thị trường ô tô. Dù vậy, Toyota Vios vẫn giữ vị trí dẫn đầu phân khúc, trong khi Honda City lấy lại vị trí thứ hai sau hai tháng bị Mazda2 vượt mặt.

Vios tiếp tục dẫn đầu phân khúc trong tháng 5/2026, dù doanh số giảm.

Theo số liệu tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), doanh số các mẫu sedan hạng B có giá dưới 600 triệu đồng trong tháng 5 đạt 1.863 xe, giảm 470 xe, tương đương 20,2% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xe bán ra giảm 31,1%.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp doanh số phân khúc này đi xuống và cũng là một trong những mức thấp nhất kể từ đầu năm, chỉ cao hơn tháng 2 với 1.684 xe. Đáng chú ý, đà giảm diễn ra bất chấp nhiều hãng xe liên tục tung chương trình ưu đãi, giảm giá hàng chục triệu đồng nhằm kích cầu.

Áp lực cạnh tranh ngày càng lớn khi người mua trong tầm giá dưới 600 triệu đồng có thêm nhiều lựa chọn, từ SUV/crossover cỡ nhỏ đến ô tô điện. Điều này khiến lợi thế về giá của sedan hạng B không còn rõ rệt như trước.

Toyota Vios tiếp tục dẫn đầu phân khúc với 626 xe bán ra trong tháng 5, giảm 124 xe so với tháng 4. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp doanh số của mẫu sedan Toyota đi xuống, song khoảng cách với các đối thủ vẫn đủ lớn để duy trì vị trí số một.

Thị trường sedan hạng B đang bị ảnh hưởng bởi sức ép từ các mẫu xe gầm cao và ô tô điện.

Cuộc cạnh tranh ở vị trí thứ hai có sự thay đổi. Honda City đạt doanh số 445 xe, tăng trở lại vị trí á quân sau hai tháng liên tiếp xếp sau Mazda2. Mẫu xe của Mazda bán được 434 xe, giảm hơn 200 chiếc so với tháng 4 và lùi xuống vị trí thứ ba.

Hyundai Accent tiếp tục gây thất vọng khi chỉ đạt 251 xe, giảm 72 xe so với tháng 4 và ghi nhận mức doanh số thấp nhất kể từ khi mẫu xe này được bán tại Việt Nam. Kết quả này diễn ra dù Accent được nhiều đại lý giảm giá hơn 60 triệu đồng để kích cầu, cho thấy sức hút của mẫu sedan Hàn Quốc vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện.

Ở cuối bảng xếp hạng là Mitsubishi Attrage. Trong khi đó, KIA Soluto, Nissan Almera và Skoda Slavia không công bố doanh số chi tiết trong tháng.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, doanh số sedan hạng B dưới 600 triệu đồng đạt 11.342 xe, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Diễn biến này cho thấy phân khúc từng chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường đang chịu sức ép ngày càng lớn từ xu hướng dịch chuyển sang các mẫu xe gầm cao và ô tô điện.