Honda F125 trình làng, xe tay ga cổ điển giá gần 39 triệu đồng

Mang phong cách thiết kế cổ điển, Honda F125 sở hữu những đường nét bo tròn, thân xe nhỏ gọn cùng các mảng ốp liền mạch. Phần đầu xe được tạo hình đơn giản, hạn chế các chi tiết góc cạnh, trong khi tổng thể xe được tối ưu để linh hoạt khi di chuyển trên những tuyến phố đông đúc. Với kích thước gọn gàng, F125 phù hợp với nhiều nhóm khách hàng như học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng hay người cần phương tiện đi lại hằng ngày.

Xe sử dụng động cơ eSP xi-lanh đơn dung tích 125 cc, SOHC hai van, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này cho công suất tối đa 7 kW (khoảng 9,5 mã lực) tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 5.750 vòng/phút.

Theo công ACG, sử dụng máy phát điện để khởi động động cơ thay cho mô-tơ đề truyền thống, giúp giảm tiếng ồn khi bố của nhà sản xuất, Honda F125 tiêu thụ khoảng 1,88 lít nhiên liệu/100 km (tương đương 53,2 km/lít). Với bình xăng dung tích 5,7 lít, xe có thể di chuyển hơn 280 km sau mỗi lần đổ đầy trong điều kiện tiêu chuẩn.

F125 cũng được trang bị hệ thống khởi động ACG, sử dụng máy phát điện để khởi động động cơ thay cho mô-tơ đề truyền thống, giúp giảm tiếng ồn khi đề máy. Đi kèm là tính năng Idling Stop, tự động tắt động cơ khi dừng xe nhằm tiết kiệm nhiên liệu.

Về an toàn, phiên bản tiêu chuẩn sử dụng phanh đĩa trước, phanh tang trống sau kết hợp hệ thống CBS. Các phiên bản cao cấp được bổ sung hệ thống chống bó c chìa khóa kỹ thuật số, mở khóa xe bằng điện thoại thông minh, cập nhật phần mềm OTA, theo dõi áp suất lốp, kiểm tra tình trạng động cơ, dẫn đường theo nhóm, lưu lịch sử hành trình và gửi cảnh báo khi phát hiện xe di chuyển bất thường.ứng phanh ABS cho bánh trước.

Điểm nhấn của Honda F125 nằm ở hệ thống kết nối thông minh WiLINK trên phiên bản PRO. Hệ thống hỗ trợ chìa khóa kỹ thuật số, mở khóa xe bằng điện thoại thông minh, cập nhật phần mềm OTA, theo dõi áp suất lốp, kiểm tra tình trạng động cơ, dẫn đường theo nhóm, lưu lịch sử hành trình và gửi cảnh báo khi phát hiện xe di chuyển bất thường. Tất cả được quản lý thông qua ứng dụng trên điện thoại.

Ở phiên bản cao cấp, xe được trang bị màn hình màu TFT hiển thị thông tin vận hành và dữ liệu từ hệ thống WiLINK. Ngoài ra còn có chìa khóa thông minh, khả năng mở khóa bằng điện thoại và các tính năng giám sát tình trạng xe.

Không gian chứa đồ dưới yên đủ để chứa một mũ bảo hiểm 3/4 cùng một số vật dụng cá nhân. Riêng phiên bản cao nhất được trang bị sẵn cốp sau thông minh, mở bằng nút bấm điện và đủ sức chứa một mũ bảo hiểm full-face cùng hành lý cá nhân.

Honda F125 2025 được mở bán tại Trung Quốc với giá khởi điểm 9.980 nhân dân tệ, tương đương khoảng 39 triệu đồng.