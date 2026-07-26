Yamaha ra mắt "tân binh" xe ga 125cc thiết kế thể thao độc đáo

Yamaha Đài Loan vừa chính thức giới thiệu phiên bản giới hạn BW'S Urban Explorer Edition, lấy cảm hứng từ chủ đề "Khám phá đô thị". Mẫu xe này sẽ được mở bán từ ngày 24/7/2026 với số lượng chỉ 500 chiếc, với mức giá niêm yết từ 95.000 Tân Đài tệ (khoảng 70 triệu đồng).

BW'S Urban Explorer Edition kế thừa tinh thần tự do và táo bạo của dòng BW'S, đồng thời được phát triển với ngôn ngữ thiết kế nhấn mạnh vào trải nghiệm khám phá thành phố. Điểm nhấn nổi bật của mẫu xe này là bộ màu sơn độc quyền "City Ruins Paint", lấy cảm hứng từ những vệt bánh xe để lại khi đi qua các cung đường đô thị. Sự kết hợp giữa hai tông màu trắng và đen cùng các lớp đồ họa xếp chồng mang đến diện mạo đậm chất phiêu lưu, tạo cảm giác như một chiếc xe được sinh ra để chinh phục mọi góc phố.

Ngoài màu sơn độc đáo, BW'S Urban Explorer Edition còn được trang bị kính chắn gió trước thiết kế riêng với logo nhận diện phiên bản giới hạn, tăng tính khác biệt so với bản tiêu chuẩn và nâng cao giá trị sưu tầm.

Về khả năng vận hành, mẫu xe vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn 125 cc, 4 thì, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Yamaha chưa công bố công suất và mô-men xoắn cực đại, nhưng động cơ này hứa hẹn mang lại khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị và đáp ứng tốt cho những chuyến đi trên các cung đường hỗn hợp.

Thiết kế đặc trưng của BW'S vẫn được duy trì với cụm đèn pha projector hình cầu bố trí bất đối xứng, vừa tạo dấu ấn nhận diện vừa mang lại hiệu quả chiếu sáng cao. Xe cũng được trang bị lốp gai dạng block ở cả bánh trước và sau, giúp tăng khả năng bám đường khi di chuyển trên nhiều loại địa hình, từ đường phố đến các đoạn đường đất nhẹ.

BW'S Urban Explorer Edition còn được trang bị tiêu chuẩn cổng sạc USB hỗ trợ sạc nhanh QC 3.0 và hệ thống phanh kết hợp (CBS), mang lại sự tiện dụng và an toàn trong quá trình sử dụng hàng ngày. Về kích thước, xe có chiều dài 1.920 mm, rộng 760 mm và cao 1.150 mm, cùng chiều dài cơ sở 1.340 mm và chiều cao yên 785 mm. Trọng lượng xe ở mức 103 kg, kết hợp bình nhiên liệu dung tích 6,1 lít.

Mẫu xe này được thiết kế cho hai người ngồi, với mức tiêu thụ nhiên liệu công bố đạt 47,8 km/lít. Hiện Yamaha vẫn chưa công bố công suất, mô-men xoắn cực đại cũng như giá bán chính thức của phiên bản giới hạn này tại thị trường Đài Loan.

Với số lượng giới hạn chỉ 500 chiếc cùng thiết kế mang đậm phong cách khám phá, BW'S Urban Explorer Edition hứa hẹn sẽ trở thành phiên bản được giới yêu xe săn đón.