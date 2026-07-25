Cùng tầm tiền Mitsubishi Xforce, mẫu xe này vừa rộng rãi vừa đa dụng hơn nhiều

Trong tầm giá khoảng 600 đến trên 700 triệu đồng, Mitsubishi Xforce thường được xem là lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn sở hữu một mẫu SUV đô thị gầm cao với thiết kế trẻ trung. Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn thay vì chỉ tập trung vào kiểu dáng, Mitsubishi Xpander lại là cái tên đáng cân nhắc khi có giá bán tương ứng từng phiên bản của Xforce nhưng đổi lại là không gian rộng hơn và khả năng phục vụ gia đình tốt hơn.

Mitsubishi Xforce.

Xforce GLX có giá 605 triệu đồng, gần tương đương Xpander AT giá 598 triệu đồng. Xforce Premium có giá 640 triệu đồng, nằm giữa Xpander AT và Xpander AT Premium (659 triệu đồng). Trong khi đó, Xforce Ultimate giá 720 triệu đồng cao hơn khoảng 20 triệu đồng so với Xpander Cross (699 triệu đồng).

Hai mẫu xe hướng đến hai nhóm khách hàng rất khác nhau

Xforce được Mitsubishi phát triển dành cho những khách hàng trẻ, chủ yếu sống tại đô thị. Đối tượng phù hợp là người độc thân, các cặp vợ chồng mới cưới hoặc gia đình có ít thành viên, thường xuyên di chuyển trong thành phố và đề cao thiết kế, cảm giác lái cũng như sự linh hoạt khi xoay trở trên đường đông.

Mitsubishi Xpander.

Ngược lại, Xpander hướng đến nhóm khách hàng thực dụng hơn. Đây là mẫu xe dành cho gia đình có con nhỏ, gia đình nhiều thế hệ hoặc những người thường xuyên về quê, du lịch, chở nhiều hành khách hay hành lý. Khả năng đáp ứng nhiều mục đích sử dụng cũng khiến Xpander được nhiều người kinh doanh dịch vụ vận tải lựa chọn.

Dù cùng sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC, công suất 105 mã lực và hộp số CVT trên các phiên bản cao, trải nghiệm sử dụng của hai mẫu xe lại khác biệt đáng kể. Xforce mang lại cảm giác giống một chiếc SUV cỡ B hiện đại, còn Xpander tập trung vào sự rộng rãi và tính tiện dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Dễ hối hận nếu chỉ chọn theo kiểu dáng

Không ít người mua xe lần đầu bị thu hút bởi ngoại hình hiện đại của Xforce mà quên cân nhắc nhu cầu sử dụng trong vài năm tiếp theo. Khi gia đình có thêm con nhỏ hoặc thường xuyên đưa ông bà đi cùng, chiếc SUV 5 chỗ bắt đầu bộc lộ hạn chế về không gian.

Xpander rộng rãi, đa dụng hơn với hàng ghế thứ ba.

Trong khi đó, Xpander với cấu hình 7 chỗ mang lại sự linh hoạt hơn nhiều. Hàng ghế thứ ba có thể sử dụng khi cần chở thêm người, còn khi gập xuống sẽ tạo thành khoang chứa đồ lớn để chở vali, xe đẩy trẻ em, xe cân bằng, đồ cắm trại hay các vật dụng cồng kềnh.

Lợi thế còn đến từ chiều dài cơ sở 2.775 mm, lớn hơn Xforce 125mm, giúp hàng ghế thứ hai rộng rãi hơn. Khoảng sáng gầm 225mm cũng giúp Xpander không hề lép vế khi đi đường xấu hay leo vỉa hè.

Với những người xác định nhiều năm tới chỉ sử dụng xe cho hai vợ chồng hoặc một gia đình nhỏ, Xforce vẫn là lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, nếu đang chuẩn bị lập gia đình, đã có con nhỏ hoặc muốn một chiếc xe có thể đồng hành lâu dài qua nhiều giai đoạn sử dụng, việc bỏ qua Xpander chỉ để đổi lấy thiết kế bắt mắt của Xforce có thể là quyết định khiến nhiều người tiếc nuối sau vài năm sở hữu.