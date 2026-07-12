Vì sao sedan không còn được người Việt ưu ái như trước?

Khoảng 10 năm trước, thị trường ô tô Việt Nam chủ yếu là “sân khấu” của các mẫu xe sedan gầm thấp như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City ở hạng B, hay Mazda3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic ở hạng C, và Toyota Camry, Honda Accord ở hạng D. Thời điểm đó, ô tô được xem là tài sản giá trị, và xe sedan trở thành lựa chọn tài chính hợp lý cho nhiều gia đình nhờ giá bán dễ tiếp cận và chi phí vận hành thấp.

Sedan hạng B từng là phân khúc "gà đẻ trứng vàng" của các hãng xe tại Việt Nam.

Tuy nhiên, nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng đã có sự thay đổi rõ rệt. Phân khúc sedan hạng D, từng có sự góp mặt của các mẫu xe như Camry, Accord, Sonata, Mazda6, hiện đang gặp khó khăn. Trong khi các mẫu sedan Accord, Sonata và Mazda6 đã ngừng phân phối tại Việt Nam, KIA K5 không còn công bố doanh số riêng.

Ngay cả khi Camry trở thành “thành trì cuối cùng” trong phân khúc sedan hạng D, doanh số của mẫu xe này cũng đang sụt giảm nghiêm trọng. Đáng chú ý, trong tháng 5/2026, chỉ có 31 chiếc Camry được bàn giao, lọt vào danh sách những xe bán ít nhất trên thị trường.

Tình hình tương tự cũng diễn ra ở phân khúc sedan hạng C, khi Corolla Altis vừa chính thức ngừng bán tại Việt Nam. Hiện tại, phân khúc này chỉ còn lại Mazda3, Civic, Elantra và KIA K3, mẫu xe cũng không công bố doanh số cụ thể.

Đặc biệt ở phân khúc sedan hạng B, vốn từng được coi là “xương sống” của thị trường ô tô Việt Nam, đang chứng kiến sự sụt giảm mạnh. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Vios chỉ tiêu thụ được 4.113 chiếc, giảm 63,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tương tự, Accent cũng giảm gần 80% doanh số so với năm trước.

Nhưng sự xuất hiện của nhiều mẫu xe gầm cao với giá cạnh tranh đã thu hút nhiều người tiêu dùng Việt.

Sự sụt giảm nói trên bắt nguồn từ việc người tiêu dùng hiện nay ngày càng ưu tiên chọn mua xe gầm cao đa dụng, không chỉ vì tầm quan sát tốt hơn mà còn vì giá bán cạnh tranh. Trong phân khúc giá 600 - 750 triệu đồng, khách hàng có nhiều lựa chọn xe SUV đô thị hạng B và một số mẫu xe gầm cao hạng C. Sự xuất hiện của nhiều thương hiệu ô tô Trung Quốc cũng đã kéo giá xe xuống thấp hơn, tạo thêm áp lực lên xe gầm thấp.

Theo nhận định của các chuyên gia, thị phần xe sedan có thể sẽ tiếp tục thu hẹp trong những năm tới, đánh dấu sự kết thúc của thời kỳ huy hoàng của xe sedan tại Việt Nam.