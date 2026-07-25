Bộ ba mẫu SUV đáng mua hiện nay, giá từ hơn 700 triệu đồng

Toyota Corolla Cross HEV

Toyota Corolla Cross HEV có giá niêm yết từ 865 triệu đồng trở lên, sở hữu ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt tổ ong mới, kính trần toàn cảnh và cốp điện rảnh tay, mang đến vẻ hiện đại cùng sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Không gian nội thất được trang bị nhiều tiện nghi như ghế bọc da cao cấp, sạc không dây, màn hình giải trí cảm ứng, màn hình đa thông tin 12,3 inch, phanh tay điện tử và cửa gió sau tích hợp cổng sạc USB-C. Khoang hành lý dung tích 440 lít kết hợp hàng ghế sau gập 60:40 giúp tối ưu không gian chứa đồ cho nhiều nhu cầu khác nhau.

Xe sử dụng hệ thống Hybrid kết hợp động cơ 1.8L 2ZR-FXE, hộp số Hybrid và nền tảng TNGA, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Công nghệ Hybrid còn giúp tăng tốc mượt mà, giảm mức tiêu hao nhiên liệu và nâng cao hiệu quả sử dụng trong nhiều điều kiện vận hành. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe từ 3,01-4,05 lít/100 km.

Về an toàn, Corolla Cross được trang bị các tính năng hiện đại như phanh hỗ trợ đỗ xe (PKSB), cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động (DRCC), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) và cảnh báo lệch làn kết hợp hỗ trợ giữ làn (LDA & LTA). Bên cạnh đó, hệ thống đèn chiếu xa tự động hỗ trợ điều chỉnh chế độ chiếu sáng phù hợp, góp phần nâng cao tầm quan sát và đảm bảo an toàn trên mọi hành trình.

Honda CR-V e: HEV RS

Honda CR-V e RS 2026 có giá khởi điểm 1,25 tỷ đồng, sở hữu thiết kế thể thao, uy vệ với lưới tản nhiệt tổ ong sơn đen bóng, lôgô RS nổi bật. Cụm đèn LED trên xe tích hợp đèn báo rẽ chạy đuổi, đèn pha thích ứng thông minh ADB cùng bộ mâm hợp kim 18 inch và các chi tiết ngoại thất sơn đen cá tính.

Khoang nội thất được nâng cấp với hệ thống chuyển số điện tử Shift-by-Wire, ghế da cao cấp chỉ đỏ có logo RS, ghế lái chỉnh điện nhớ vị trí, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và đèn trang trí nội thất độc quyền trên bản Hybrid RS. Xe còn được trang bị màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình HUD, điều hòa hai vùng, cốp điện rảnh tay, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, Honda CONNECT và thẻ khóa thông minh Smart Key Card.

Honda CR-V e RS 2026 sử dụng hệ truyền động Hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0L và hai mô-tơ điện, cho công suất tối đa 204 mã lực, mô-men xoắn 335 Nm cùng hộp số e-CVT vận hành mượt mà. Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 5,2 lít/100 km và ba chế độ lái Sport, Normal, ECON giúp xe vừa mạnh mẽ vừa tiết kiệm trong nhiều điều kiện vận hành.

Về an toàn, xe đạt chuẩn 5 sao ASEAN NCAP và được trang bị gói Honda SENSING với các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường và đèn pha thích ứng thông minh ADB. Bên cạnh đó, CR-V e RS còn sở hữu 8 túi khí, camera 360 độ, Honda LaneWatch, cảm biến đỗ xe, cảnh báo áp suất lốp TPMS, đèn vào cua chủ động và hệ thống phanh tự động sau va chạm, mang đến sự an tâm cho mọi hành trình.

Hyundai Tucson

Hyundai New Tucson 2.0 có giá niêm yết từ 712-972 triệu đồng. Dòng xe này sở hữu ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt Parametric Hidden Light, đèn pha LED Projector, đèn hậu LED, bộ mâm hợp kim 17–19 inch, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp sấy, cửa sổ trời toàn cảnh và cốp điện thông minh trên các phiên bản cao cấp.

Khoang nội thất hiện đại với cụm màn hình cong gồm màn hình giải trí cảm ứng và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, mang đến trải nghiệm trực quan và tiện lợi. Xe còn được trang bị nhiều tiện nghi như vô-lăng 3 chấu, cần số điện tử sau vô-lăng, điều hòa tự động hai vùng, sạc không dây Qi, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, ghế chỉnh điện tích hợp sưởi và làm mát, đèn viền nội thất 64 màu cùng bản đồ dẫn đường dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Hyundai Tucson cung cấp ba tùy chọn động cơ Smartstream gồm xăng 2.0L, dầu 2.0L và xăng tăng áp 1.6L Turbo, kết hợp hộp số tự động hoặc ly hợp kép cùng hệ dẫn động HTRAC trên phiên bản Turbo, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt. Xe được trang bị bốn chế độ lái Eco, Normal, Sport và My Drive, giúp tối ưu hiệu suất vận hành theo từng điều kiện và phong cách lái.

Về an toàn, Tucson sở hữu gói Hyundai SmartSense với các tính năng như hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn, điều khiển hành trình thích ứng, camera 360 độ, hỗ trợ tránh va chạm khi lùi và đỗ xe, cùng nhiều công nghệ hỗ trợ người lái hiện đại.