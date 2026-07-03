Xe mới đồng loạt giảm giá sâu, người mua vẫn tiếp tục chờ đợi

Theo thông tin từ Toyota Việt Nam, doanh số bán xe trong tháng 5 đã giảm xuống còn 5.653 xe, thấp hơn 725 xe so với tháng trước. Tình hình kinh doanh tại các đại lý của nhiều hãng như Ford, Honda, Mazda cũng không khả quan, khi lượng khách hàng đến thăm quan mua sắm vẫn khá ảm đạm.

Để thu hút sự quan tâm của khách hàng, nhiều nhà sản xuất đã nỗ lực kích cầu bằng cách gia tăng các chương trình ưu đãi. Ngay từ đầu tháng 6, hàng loạt hãng xe đã công bố các chương trình giảm giá sâu hơn so với các tháng trước đó. Các hãng xe Nhật Bản như Honda, Toyota, Subaru, Mitsubishi và Suzuki tiếp tục dẫn đầu trong cuộc đua giảm giá.

Honda CR-V được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Cụ thể, Honda Việt Nam đã áp dụng mức giảm 50% lệ phí trước bạ cho các mẫu xe như CR-V và HR-V. Đặc biệt, hãng đã tăng mức ưu đãi cho mẫu City từ 50% lên 100% lệ phí trước bạ trong tháng 6, có nghĩa là khách hàng mua City G (giá niêm yết 499 triệu đồng) sẽ được giảm gần 50 triệu đồng, đưa giá thực tế xuống còn 449 triệu đồng. Tương tự, các phiên bản khác của City cũng được giảm giá đáng kể.

Toyota cũng không đứng ngoài cuộc khi tiếp tục duy trì mức giảm giá cho nhiều mẫu xe. Theo đó, Vios có mức giảm từ 23 - 27 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ. Mẫu Yaris Cross cũng được giảm giá từ 33 - 37 triệu đồng, trong khi hai mẫu MPV 7 chỗ là Veloz Cross và Avanza Premio lần lượt giảm 73 - 75 triệu đồng và 65 - 70 triệu đồng.

Về phần Mitsubishi, công ty tung ra các ưu đãi như tặng phiếu nhiên liệu và quà tặng phụ kiện cho nhiều mẫu xe. Cụ thể, ba phiên bản của Xforce có mức ưu đãi từ 45 đến 55 triệu đồng, trong khi mẫu Destinator được giảm từ 50 đến 60 triệu đồng. Các phiên bản nhập khẩu của Xpander cũng được áp dụng mức ưu đãi từ 67 đến 80 triệu đồng, và ba phiên bản của dòng bán tải Triton giảm từ 46 đến 56 triệu đồng.

Mẫu Destinator được Mitsubishi giảm từ 50 đến 60 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe Nhật giảm đến gần 300 triệu đồng

Suzuki cũng tham gia vào cuộc đua này bằng cách giảm giá cho các mẫu xe sản xuất năm 2026 và xả hàng các xe đời 2025. Mẫu xe đô thị Fronx đời 2025 giảm từ 45 đến 80 triệu đồng, trong khi bản Fronx GLX Plus chỉ giảm 30 triệu đồng. Mẫu XL7 Hybrid 2026 giảm 35 triệu đồng, nhưng xe đời 2025 có mức giảm lên đến 55 triệu đồng. Đặc biệt, mẫu Suzuki Jimny đời 2024 được giảm giá tới 120 triệu đồng.

Tương tự, nhà phân phối Subaru tại Việt Nam cũng đang nỗ lực xả hàng cho lô xe Forester 2024 còn tồn kho, với mức giảm từ 260 đến 380 triệu đồng cho hai phiên bản Forester 2.0 iL EyeSight và Forester 2.0 iS EyeSight. Mẫu Crosstrek cũng được giảm từ 218 đến 258 triệu đồng.

Trong khi đó, hai thương hiệu ô tô Hàn Quốc KIA và Hyundai cũng không kém phần sôi động. Hầu hết các mẫu xe KIA đều được giảm giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Cụ thể, Morning giảm 3 triệu đồng, Soluto giảm 26 triệu đồng, trong khi các mẫu xe gầm cao như Sonet giảm từ 14 đến 25 triệu đồng và Sportage giảm từ 30 đến 50 triệu đồng.

Forester Crosstrek giảm đến 258 triệu đồng.

Các mẫu xe Hyundai do Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam lắp ráp cũng đồng loạt giảm giá, với mức giảm từ vài chục đến hơn 200 triệu đồng. Mẫu Grand i10 giảm 50 triệu đồng, Accent giảm đến 79 triệu đồng, và Santa Fe giảm tới 220 triệu đồng.

Cuộc đua giảm giá giữa các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam đang diễn ra sôi nổi, góp phần kéo giá bán của nhiều phân khúc ô tô giảm sâu. Tuy nhiên, điều này cũng phản ánh thực tế rằng thị trường ô tô Việt Nam đang ngày càng cạnh tranh và vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, khi những nỗ lực kích cầu vẫn chưa đủ để vực dậy sức mua.