Top 3 mẫu xe hybrid vượt doanh số bản xăng trong nửa đầu 2026

Theo thống kê doanh số của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), lượng xe hybrid bán ra trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 9.400 xe, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu doanh số của nhiều hãng xe.

Toyota hiện vẫn là thương hiệu dẫn đầu phân khúc hybrid tại Việt Nam với các dòng Corolla Cross, Innova Cross, Camry, Yaris Cross và Alphard. Trong khi đó, Honda cũng ghi dấu ấn với CR-V e:HEV và Civic e:HEV RS. Tuy nhiên, xét trong nhóm các mẫu xe có cả phiên bản máy xăng và hybrid, chỉ có ba mẫu xe ghi nhận doanh số bản hybrid vượt bản máy xăng trong nửa đầu năm 2026.

Toyota Corolla Cross: Bản hybrid áp đảo với hơn 75% doanh số

Đáng chú ý nhất là Toyota Corolla Cross. Mẫu SUV cỡ B tiếp tục là "đầu tàu" của phân khúc hybrid khi bản Corolla Cross HEV đạt doanh số 2.800 xe, cao gấp hơn ba lần so với 911 xe của các phiên bản máy xăng. Điều này đồng nghĩa cứ khoảng 10 khách hàng mua Corolla Cross thì có hơn 7 người lựa chọn phiên bản hybrid.

Kết quả trên cho thấy người tiêu dùng Việt ngày càng sẵn sàng chi thêm để đổi lấy khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái và chi phí sử dụng thấp hơn trong dài hạn. Corolla Cross cũng là mẫu hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nửa đầu năm 2026.

Toyota Camry: Khách hàng gần như chỉ chọn phiên bản hybrid

Ở phân khúc sedan hạng D, Toyota Camry cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Trong 6 tháng đầu năm, phiên bản Camry Hybrid bán được 484 xe, vượt xa 75 xe của phiên bản máy xăng.

Khoảng cách doanh số lớn cho thấy công nghệ hybrid đã trở thành lựa chọn ưu tiên của phần lớn khách hàng Camry. Bên cạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu, phiên bản hybrid còn sở hữu khả năng vận hành êm ái, phù hợp với nhóm khách hàng doanh nhân và gia đình vốn là tệp khách hàng chính của mẫu sedan này.

Honda Civic: Bản hybrid đắt nhất vẫn bán chạy hơn máy xăng

Đại diện còn lại là Honda Civic. Dù phiên bản Civic e:HEV RS có giá bán cao nhất trong dải sản phẩm, mẫu xe này vẫn đạt 313 xe trong nửa đầu năm, vượt đáng kể 125 xe của các phiên bản máy xăng.

Kết quả này cho thấy người mua Civic ngày càng ưu tiên trải nghiệm lái và hiệu quả sử dụng hơn là chỉ cân nhắc mức giá ban đầu. Đồng thời, đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy công nghệ hybrid đang dần được chấp nhận ở nhóm sedan hạng C.

Ngoài ba cái tên kể trên, nhiều mẫu hybrid khác cũng đạt doanh số khả quan nhưng chưa thể vượt phiên bản động cơ đốt trong. Điển hình là Toyota Innova Cross khi bản HEV đạt hơn 2.500 xe nhưng vẫn thấp hơn doanh số cộng dồn của các phiên bản máy xăng. Tương tự, Honda CR-V e:HEV cũng ghi nhận sức bán tốt song doanh số vẫn chưa vượt bản sử dụng động cơ xăng.

Việc chỉ có ba mẫu xe hybrid vượt doanh số bản máy xăng cho thấy quá trình chuyển dịch sang công nghệ điện hóa tại Việt Nam đang diễn ra theo từng bước. Ở những dòng xe có mức chênh lệch giá hợp lý và lợi ích sử dụng rõ rệt, người tiêu dùng đã sẵn sàng ưu tiên lựa chọn hybrid. Ngược lại, với các mẫu xe có giá bán cao hoặc phục vụ nhóm khách hàng đặc thù, phiên bản máy xăng vẫn giữ lợi thế nhất định.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn là yếu tố được nhiều người mua xe quan tâm, cùng với việc chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho xe hybrid tự sạc tiếp tục được áp dụng, nhiều chuyên gia dự báo doanh số hybrid sẽ còn duy trì đà tăng trưởng trong nửa cuối năm 2026. Nếu xu hướng này tiếp diễn, số lượng mẫu xe có bản hybrid bán vượt bản máy xăng có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.