Tháng 1/2026, doanh số toàn thị trường ô tô Việt Nam sụt giảm mạnh, đạt 36.875 xe, giảm 22% so với tháng 12/2025, nhưng vẫn cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái (18.893 xe).

Trong bối cảnh sức mua chung chững lại, nhóm xe bán chậm tiếp tục ghi nhận những cái tên quen thuộc, chủ yếu thuộc phân khúc sedan hạng C, D và một số mẫu nhập khẩu giá cao.

Đứng cuối bảng là Honda Civic Type R với vỏn vẹn 1 xe giao đến tay khách hàng – con số dễ hiểu với một mẫu xe thể thao kén khách, giá cao và nguồn cung hạn chế. Các sedan phổ thông như Toyota Corolla Altis (6 xe) và Toyota Camry (16 xe) tiếp tục cho thấy sự lép vế trước làn sóng SUV/crossover. Ở nhóm gầm cao, Isuzu mu-X đạt 30 xe, còn Toyota Alphard đạt 32 xe – mức doanh số thấp nhưng phù hợp với tệp khách hàng hẹp và giá bán cao.

Các mẫu xe đô thị cỡ nhỏ như Suzuki Jimny (37 xe) và Suzuki Swift (39 xe) cũng nằm trong nhóm cuối bảng, cho thấy áp lực cạnh tranh lớn trong phân khúc xe giá dưới 600 triệu đồng. Trong khi đó, Toyota Land Cruiser Prado (47 xe) vẫn duy trì mức bán cầm chừng do nguồn cung và giá bán cao, còn Hyundai Elantra (57 xe) và Toyota Avanza Premio (69 xe) phản ánh sự phân hóa mạnh giữa các dòng xe trong cùng phân khúc.

Tổng thể, danh sách 10 xe bán ít nhất tháng 1 cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ rệt của thị trường: sedan truyền thống tiếp tục thu hẹp thị phần, MPV giá rẻ chịu áp lực cạnh tranh khốc liệt, trong khi các mẫu xe nhập khẩu hoặc định vị đặc thù duy trì doanh số ở mức tượng trưng.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán ít nhất tại Việt Nam tháng 1/2026