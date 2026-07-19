Các sedan hạng B giá bình dân, tiết kiệm xăng, đáng mua hiện nay

Toyota Vios

Toyota Vios có giá niêm yết từ 458-553 triệu đồng, là dòng sedan hạng B sở hữu thiết kế hiện đại với phần đầu xe vuông vức và lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn. Cụm đèn Bi-LED tích hợp đèn định vị ban ngày giúp tăng khả năng chiếu sáng và tạo vẻ sang trọng. Thân xe nổi bật với mâm hợp kim 15 inch đa chấu cùng các đường gân dập nổi khỏe khoắn. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED mang đến sự tiện lợi khi sử dụng. Phía sau xe được hoàn thiện với cụm đèn hậu LED và cản sau mở rộng, tạo diện mạo cân đối.

Nội thất mang phong cách tối giản với tông màu đen hiện đại và khoang lái hướng đến người điều khiển. Vô lăng bọc da tích hợp phím chức năng cùng màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Không gian cabin rộng rãi, hàng ghế sau gập 60:40 và có cổng sạc USB, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Toyota Vios sử dụng động cơ 1.5L Dual VVT-i cho công suất 106 mã lực và mô-men xoắn 140 Nm. Xe có tùy chọn hộp số sàn hoặc hộp số vô cấp CVT, mang lại khả năng vận hành mượt mà. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ khoảng 5,5–6 lít/100 km, giúp Toyota Vios trở thành một trong những mẫu sedan tiết kiệm xăng nổi bật trong phân khúc. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu giúp giảm đáng kể chi phí sử dụng và phù hợp cho cả đi phố lẫn đường dài.

Về an toàn, xe đạt chuẩn 5 sao ASEAN NCAP với nhiều công nghệ hỗ trợ người lái hiện đại. Hệ thống ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc giúp xe vận hành ổn định. Khung xe GOA, túi khí, camera lùi và cảm biến lùi mang đến sự an tâm cho người lái và hành khách trên mọi hành trình.

Hyundai Accent

Hyundai Accent All New 2026 có giá dao động từ 439-569 triệu đồng, sở hữu thiết kế hoàn toàn mới với phong cách trẻ trung và hiện đại. Kích thước xe lớn hơn thế hệ trước, mang đến không gian rộng rãi và cảm giác vận hành vững chắc. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị kéo ngang kết hợp lưới tản nhiệt cá tính. Thân xe sử dụng mâm hợp kim 15–16 inch cùng các đường dập nổi tạo vẻ thể thao. Đuôi xe được trang bị cụm đèn LED 3D hiện đại, tăng tính nhận diện khi di chuyển. Nội thất gây ấn tượng với cụm màn hình liền mạch, vô lăng hai chấu và nhiều tiện nghi cao cấp. Khoang hành khách rộng rãi, ghế sau gập linh hoạt và khoang hành lý 500 lít đáp ứng tốt nhu cầu gia đình.

Xe sử dụng động cơ SmartStream G 1.5L cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động IVT. Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp chỉ từ 5,76–5,89 lít/100 km, giúp Hyundai Accent cũng là một trong những mẫu sedan hạng B vận hành rất tiết kiệm xăng hiện nay. Khả năng vận hành tiết kiệm giúp giảm đáng kể chi phí sử dụng hằng ngày, đặc biệt phù hợp với khách hàng kinh doanh dịch vụ và di chuyển thường xuyên.

Accent còn được trang bị Apple CarPlay, Android Auto, điều hòa tự động và ghế làm mát trên bản cao cấp. Hệ thống an toàn Hyundai SmartSense mang đến nhiều tính năng hỗ trợ người lái hiện đại như cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ tránh va chạm. Xe cũng được trang bị ABS, EBD, ESP, HAC và tối đa 6 túi khí, nâng cao khả năng bảo vệ hành khách. Với thiết kế đẹp, nhiều công nghệ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, Accent All New 2026 có sức cạnh tranh mạnh trong phân khúc sedan hạng B.

Honda City

Honda City 2026 được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản G, L và RS, có giá niêm yết dao động từ 441-504 triệu đồng, sở hữu thiết kế hiện đại và nhiều nâng cấp đáng giá. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt tổ ong mới cùng cụm đèn LED sắc nét, tạo diện mạo thể thao. Thân xe cân đối với mâm hợp kim 15–16 inch và kiểu dáng năng động. Đuôi xe được tinh chỉnh cản sau và các chi tiết khí động học, tăng tính thẩm mỹ.

Nội thất sử dụng chất liệu cao cấp, khoang lái hiện đại và bố trí hướng đến người điều khiển. Hai phiên bản cao được trang bị ghế da, điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau và hệ thống âm thanh 8 loa. Khoang hành khách rộng rãi thuộc nhóm tốt nhất phân khúc, mang lại sự thoải mái trên những hành trình dài.

Honda City 2026 sử dụng động cơ 1.5L i-VTEC công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Sự kết hợp này mang đến khả năng vận hành mượt mà, bền bỉ và tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu. Khả năng tiết kiệm xăng là một trong những ưu điểm nổi bật của Honda City, giúp giảm chi phí sử dụng và phù hợp cho cả đi phố lẫn đường trường. Dòng sedan này hiện có mức tiêu thụ nhiên liệu dao động từ 4,7-7,3 lít/100 km tùy điều kiện đường đi.

Xe Honda City còn được trang bị gói công nghệ an toàn Honda SENSING tiêu chuẩn trên cả ba phiên bản. Các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng và cảnh báo xe phía trước khởi hành giúp tăng sự an tâm khi lái xe. Bên cạnh đó, ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi đều được trang bị đầy đủ. Phiên bản RS còn có 6 túi khí, nâng cao khả năng bảo vệ hành khách.

Kia Soluto

Kia Soluto là mẫu sedan hạng B giá cực rẻ hiện nay, có mức dao đông từ 386-422 triệu đồng. Dòng xe này nổi bật với thiết kế trẻ trung, thực dụng và giá bán hấp dẫn. Ngoại thất mang phong cách hiện đại với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng cùng các đường nét khỏe khoắn. Xe được trang bị đèn LED ban ngày, đèn pha Halogen, gương gập điện và mâm hợp kim thể thao.

Khoang nội thất rộng rãi với màn hình giải trí 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Vô lăng tích hợp phím điều khiển, hệ thống âm thanh 6 loa và nhiều hộc chứa đồ tiện lợi đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày. Khoang hành lý lớn giúp Kia Soluto phù hợp cho gia đình và cả kinh doanh dịch vụ.

Xe sử dụng động cơ Kappa 1.4L kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, cho khả năng vận hành ổn định và bền bỉ. Điểm nổi bật của Kia Soluto là mức tiêu hao nhiên liệu rất thấp, chỉ khoảng 4,5 lít/100 km trên đường trường và 5,12 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp. Khả năng tiết kiệm xăng vượt trội giúp giảm đáng kể chi phí vận hành, đặc biệt phù hợp với người thường xuyên di chuyển hoặc chạy dịch vụ. Mức tiêu hao trong đô thị chỉ khoảng 6,23 lít/100 km, mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài.

Kia Soluto còn được trang bị nhiều tính năng an toàn như ABS, EBD, cân bằng điện tử ESP và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Xe cũng có camera lùi, cảm biến lùi, mã hóa chìa khóa chống trộm và cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Không gian rộng rãi cùng trang bị tiện nghi giúp hành khách luôn thoải mái trên mọi hành trình. Thiết kế bền bỉ, chi phí sử dụng thấp và khả năng tiết kiệm nhiên liệu là những ưu điểm nổi bật của Kia Soluto.