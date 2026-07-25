Hyundai Creta đại hạ giá, cuộc đua ưu đãi SUV hạng B ngày càng khốc liệt

Khép lại 6 tháng đầu năm 2026, Hyundai Creta đạt doanh số lũy kế 4.671 xe, xếp thứ tư trong phân khúc SUV hạng B. Đồng thời, đây cũng là mẫu xe có doanh số cao nhất của Hyundai tại thị trường Việt Nam trong nửa đầu năm.

Kết quả này cho thấy phiên bản nâng cấp (facelift) ra mắt từ tháng 6/2025 đã phát huy hiệu quả khi mang đến diện mạo hiện đại, bắt kịp xu hướng thiết kế mới, qua đó gia tăng sức hút đối với nhóm khách hàng trẻ và gia đình đô thị. Bên cạnh những thay đổi về sản phẩm, chính sách bán hàng liên tục được duy trì cũng là yếu tố quan trọng giúp Creta giữ được sức cạnh tranh.

Từ đầu năm 2026, Hyundai liên tục triển khai các chương trình ưu đãi dành cho Creta với giá trị quy đổi từ 50-60 triệu đồng. Đến tháng 7, mức hỗ trợ được nâng lên tới 79 triệu đồng – cao nhất kể từ đầu năm. Đây được xem là bước đi quyết liệt của Hyundai nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh và mở rộng thị phần trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị hạng B đang tăng trưởng mạnh.

Tuy nhiên, Hyundai Creta không phải là mẫu xe duy nhất được áp dụng chính sách ưu đãi quy mô lớn. Thị trường SUV hạng B trong tháng 7 ghi nhận cuộc đua khuyến mại diễn ra trên diện rộng khi hầu hết các thương hiệu đều tung ra những chương trình hỗ trợ tài chính hấp dẫn nhằm kích cầu.

Ở nhóm hỗ trợ lệ phí trước bạ, Mitsubishi Xforce được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị từ 55-66 triệu đồng tùy phiên bản. Toyota Yaris Cross được hỗ trợ 50 triệu đồng lệ phí trước bạ cho toàn bộ các phiên bản, trong khi Honda HR-V được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Song song với đó, nhiều mẫu xe lựa chọn hình thức giảm giá trực tiếp. VinFast VF 6 được điều chỉnh giá từ 43-46 triệu đồng tùy phiên bản, Honda HR-V bản G giảm 30 triệu đồng, còn Kia Seltos có mức ưu đãi dao động 10-15 triệu đồng.

Diễn biến này cho thấy cuộc cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị hạng B không còn dừng ở yếu tố sản phẩm mà đã chuyển sang cuộc đua về chính sách bán hàng. Khi khoảng cách về thiết kế, trang bị và công nghệ giữa các mẫu xe ngày càng được thu hẹp, các chương trình ưu đãi tài chính trở thành công cụ quan trọng để các hãng xe thu hút khách hàng và gia tăng doanh số.

Với việc nhiều mẫu xe đồng loạt được áp dụng các gói ưu đãi có giá trị hàng chục triệu đồng, phân khúc SUV hạng B được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức tăng trưởng trong nửa cuối năm 2026. Đồng thời, cuộc cạnh tranh về thị phần giữa các thương hiệu dự báo sẽ còn quyết liệt hơn khi mỗi hãng đều nỗ lực tận dụng giai đoạn cao điểm mua sắm để bứt phá doanh số.