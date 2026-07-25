Xe ga Honda Vario 160 2026 thêm “áo mới”, giá nhỉnh 67,5 triệu đồng

Honda Vario 160 2026 tại Malaysia được bổ sung ba màu sơn mới gồm Đen mờ, Xanh bạc và Vàng xám, đồng thời giá bán tăng lên RM10.498 (khoảng 67,5 triệu đồng), nhỉnh hơn so với phiên bản trước. Mức giá này đi kèm chế độ bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km đối với lỗi từ nhà sản xuất.

Xe vẫn sử dụng động cơ eSP+ xi-lanh đơn 157 cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 15,3 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút, kết hợp hộp số vô cấp CVT truyền động bằng dây đai. Vario 160 được trang bị bộ mâm 14 inch trước và sau với lốp không săm, hệ thống phanh đĩa thủy lực hai bánh và ABS một kênh ở bánh trước.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trọng, mang lại khả năng vận hành ổn định. Các tiện ích nổi bật gồm chìa khóa thông minh Smart Key, khởi động không cần chìa, chức năng báo động và tìm xe, cổng sạc USB-A cùng khoang chứa đồ dưới yên dung tích 18 lít.

Xe có trọng lượng 117 kg, bình xăng 5,5 lít và chiều cao yên 778 mm, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Bên cạnh đó, Honda Vario 160 2026 còn sở hữu hệ thống đèn LED toàn xe và màn hình LCD kỹ thuật số, mang đến khả năng quan sát và hiển thị thông tin rõ ràng trong quá trình vận hành.