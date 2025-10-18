Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Group và VinFast, thị trường ô tô Việt đã tiêu thụ 48.898 xe trong tháng 9, tăng mạnh gần 20% so với tháng trước.

Nhóm xe MPV có sự thay đổi về ngôi vương sau gần 3 năm. Cụ thể, VinFast Limo Green đạt 2.120 xe bán ra, vượt qua 1.792 xe của Mitsubishi Xpander trong cùng kỳ.

Trước đó, lần gần nhất Xpander bị vượt mặt là vào tháng 9/2022, khi Toyota Veloz Cross đạt 2.572 xe, cao hơn con số 2.416 xe của đối thủ. Tuy nhiên chỉ sau một tháng, mẫu MPV nhà Mitsubishi đã lấy lại vị thế dẫn đầu và duy trì liên tiếp suốt 1.136 ngày, cho đến khi VinFast Limo Green chính thức gia nhập thị trường.

Việc Limo Green chấm dứt chuỗi thống trị kéo dài của Mitsubishi Xpander phản ánh sự chuyển dịch rõ rệt trong xu hướng tiêu dùng, khi ngày càng nhiều khách hàng, đặc biệt là nhóm chạy dịch vụ, lựa chọn xe điện thay cho xe xăng truyền thống. Yếu tố then chốt giúp mẫu MPV điện này bứt phá nằm ở chính sách sạc miễn phí mà VinFast đang áp dụng cho khách hàng.

Mặc dù luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, Mitsubishi Xpander vẫn đang dẫn đầu với 12.438 xe bán ra, nhưng nếu tiếp tục giữ được đà phát triển như hiện tại, VinFast Limo Green sẽ là luồng gió mới đảo chiều toàn bộ phân khúc MPV tại thị trường Việt thời gian tới và hứa hẹn doanh số sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Dưới đây là top 5 xe MPV bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 9/2025