Honda Vario 125 2026 trình làng: Lột xác toàn diện, giá vẫn hợp lý!

Không chỉ đơn thuần là bản cập nhật màu sắc như những năm trước đó, Vario 125 2026 là một bản nâng cấp với nhiều thay đổi. Trước tiên là về mặt thiết kế, đèn xi nhan và đèn định vị ban ngày được làm lại, tạo hình chữ V sắc sảo, trong khi đèn pha kép trước được tinh chỉnh sắc sảo hơn.

Cụm đồng hồ dù vẫn là LCD nhưng đã được thay đổi giao diện, trong khi xe vẫn sử dụng chìa khóa thông minh smartkey. Hốc chứa đồ đầu xe kèm nắp đóng đã chuyển cổng sạc sang loại USB Type-C hiện đại và thân thiện hơn với nhiều thiết bị điện tử phổ biến hiện nay. Ngoài ra, đèn hậu và đèn xi nhan sau cũng được thiết kế lại với vẻ thanh mảnh và sắc sảo hơn.

Vario 125 2026 có kích thước tổng thể là 1.919 x 687 x 1.075 mm, nhỉnh về tất cả các chiều so với phiên bản đang bán trên thị trường. Đồng thời, khối lượng của xe cũng tăng 2 kg, lên 113kg. Xe ga này vẫn được trang bị hệ thống giảm xóc trước ống lồng, giảm xóc sau lò xo đôi. Xe cũng sử dụng phanh đĩa trước, tang trống sau cùng công nghệ CBS giúp dừng xe an toàn hơn. Đáng tiếc là xe không có phiên bản ABS giống như Honda đã nâng cấp cho Air Blade 125 tại Việt Nam.

Về sức mạnh, Honda Vario 125 2026 vẫn sử dụng khối động cơ eSP xy lanh đơn dung tích 124,8cc làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 11,2 mã lực tại 8500 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 10,8 Nm tại 5000 vòng/phút, không khác biệt so với phiên bản đang bán ra trên thị trường. Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu ở mức 51,7 km/lít xăng.

Honda Vario 125 2026 được bán tại thị trường Indonesia với mức giá khởi điểm 24.410.000 rupiah - khoảng 38,7 triệu đồng.