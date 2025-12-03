Giá xe VinFast VF 5 lăn bánh kèm ưu đãi tháng 12/2025

VinFast VF 5 ra mắt toàn cầu lần đầu tiên tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2022 diễn ra từ 05/01/2022 - 08/01/2022 ở Las Vegas, Mỹ. Đến tháng 12 cùng năm, VinFast chính thức mở bán VF 5 tại Việt Nam với duy nhất 1 phiên bản.

Được định vị tại phân khúc SUV cỡ A+, VinFast VF 5 trở thành đối thủ cạnh tranh của loạt xe xăng như KIA Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Venue.

VinFast VF 5 sở hữu 16 màu lựa chọn màu ngoại thất, trong đó có 10 mẫu sơn ngoại thất hai tông màu. Nội thất xe cũng có 3 tùy chọn là đen, đen pha xanh, đen pha cam.

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe VinFast VF 5 cập nhật tháng 12/2025:

Mẫu xe Giá niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác VinFast VF 5 529 551 551 532 -

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

VinFast công bố chính thức dừng chính sách thuê pin ô tô, xe máy điện kể từ ngày 1/3/2025. Đồng thời, hỗ trợ thêm các khách hàng đang sở hữu ô tô điện kèm pin thông qua việc gia hạn chính sách miễn phí sạc pin thêm 6 tháng, tới hết ngày 31/12/2027.

Tại Nghị định 51/2025/NĐ-CP vừa ký ban hành ngày 1/3/2025, Chính phủ đồng ý kéo dài thời gian miễn toàn bộ phí trước bạ thêm 2 năm với xe điện chạy pin, đến 28/2/2027.

Thông số kỹ thuật xe VinFast VF 5

Thông số/Phiên bản VinFast VF 5 Kích thước - Trọng lượng Số chỗ ngồi 5 Kích thước D x R x C (mm) 3.965 x 1.720 x 1.580 Chiều dài cơ sở (mm) 2.513 Khoảng sáng gầm (mm) 182 Bán kính vòng quay (mm) 260 Lốp, la-zăng Hợp kim 17 inch Động cơ - Hộp số Kiểu động cơ Điện Công suất môtơ điện (mã lực) 134 Mô-men xoắn môtơ điện (Nm) 135 Hộp số Đơn cấp Hệ dẫn động Cầu trước Loại pin Lithium Dung lượng pin (kWh) 37,23 (kWh) Tầm hoạt động (km) >300Km (chuẩn NEDC) Thời gian sạc nhanh DC từ 10-80% (phút) 30 phút Hỗ trợ vận hành Trợ lực vô-lăng Điện Nhiều chế độ lái - Lẫy chuyển số trên vô-lăng - Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) - Hỗ trợ đánh lái khi vào cua - Quản lý xe qua app điện thoại Có Ngoại thất Đèn chiếu xa Halogen Đèn chiếu gần Halogen Đèn ban ngày LED Đèn pha tự động bật/tắt Có Đèn pha tự động xa/gần Có Đèn pha tự động điều chỉnh góc chiếu - Đèn hậu Halogen Gương chiếu hậu Chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ Sấy gương chiếu hậu - Gạt mưa tự động - Ăng-ten vây cá Có Nội thất Chất liệu bọc ghế Giả da Điều chỉnh ghế lái Chỉnh cơ 6 hướng Điều chỉnh ghế phụ Chỉnh cơ 4 hướng Bảng đồng hồ tài xế 7 inch Nút bấm tích hợp trên vô-lăng Có Chất liệu bọc vô-lăng Nhựa mềm không bọc, chỉnh cơ 2 hướng Hàng ghế thứ hai Gập tỉ lệ 60:40 Chìa khóa thông minh - Khởi động nút bấm - Điều hoà Chỉnh cơ, 1 vùng Cửa gió hàng ghế sau - Cửa kính một chạm Chỉ ở ghế lái Tựa tay hàng ghế trước - Màn hình giải trí 8 inch Kết nối Apple CarPlay và Android Auto - Đàm thoại rảnh tay Có Hệ thống loa 4 loa Kết nối USB, Bluetooth, Radio AM/FM Có Sạc không dây - Ra lệnh giọng nói Có Phát WiFi - Trợ lí ảo Có Công nghệ an toàn Số túi khí 6 túi khí Kiểm soát hành trình (Cruise Control) - Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) - Chống bó cứng phanh (ABS) Có Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) Có Phân phối lực phanh điện tử (EBD) Có Cân bằng điện tử (VSC, ESP) Có Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) Có Hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Hỗ trợ đổ đèo - Cảnh báo điểm mù Có Camera lùi Có Cảm biến lùi Có Camera 360 - Móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix Có Cảm biến áp suất lốp Có

Thông tin chi tiết xe VinFast VF 5

Ngoại thất

VinFast VF 5 được chấp bút bởi Torino Design và Pininfarina, vốn là các studio danh tiếng hàng đầu thế giới. Xe mang dáng vẻ nhỏ gọn, trẻ trung, thiết kế linh hoạt cùng các thông số chiều dài cơ sở 2.513 mm, chiều dài, rộng, cao lần lượt là 3.965 x 1.720 x 1.580 (mm), giúp xe có thể xoay sở một cách linh hoạt trên các cung đường phố đông đúc.

Giống như phong cách truyền thống trên các mẫu xe nhà VinFast, phần đầu xe của VF 5 sở hữu dải crom tạo hình chữ V lớn, trải rộng sang 2 bên tựa như cánh chim sải rộng, ôm trọn logo thương hiệu. Tuy nhiên, dải crom trên VF 5 không có công nghệ LED như VF 8 hay VF 9 vốn được định vị ở phân khúc cao hơn.

Là xe điện nên VinFast VF 5 không có thiết kế lưới tản nhiệt. Cặp đèn pha halogen bố trí hai bên đầu xe có kích thước lớn, đặt thấp. Sự xuất hiện của những đường gân dập nổi ở khu vực nắp ca-pô mang đến cái nhìn khỏe khoắn, đậm chất SUV. Phía dưới, cản va trước ốp nhựa đen bóng đầy thể thao.

Thân xe VinFast VF 5 là sự kết hợp giữa bộ đôi màu sắc trắng - cam trông trẻ trung và thời thượng. Những đường gân dập nổi tiếp tục xuất hiện ở khu vực này, giúp mẫu SUV hạng A thêm phần cơ bắp và năng động.

Xe được trang bị bộ la-zăng 17 inch, tạo hình 5 chấu lớn, phối 2 tông màu đối lập vô cùng bắt mắt, được ôm trọn bởi bộ lốp Pirelli P-Zero kích thước 225/40R17. Phần cột C xuất hiện đường viền đen chạy ra tới phía đuôi giúp nhấn mạnh vẻ thể thao và mang đến cảm giác dài hơn cho xe.

Tay nắm cửa đồng màu thân xe, tạo nên sự đồng nhất trong thiết kế cũng như mặt thẩm mỹ. Gương chiếu hậu ngoài phối 2 tông màu thể thao, có tính năng chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ và cảnh báo điểm mù. Cổng sạc của VF 5 nằm ở hông phải, phù hợp với đặc tính thuận tay phải của người Việt.

Đuôi xe VF 5 với điểm nhấn là tạo hình cánh chim màu đỏ, ôm trọn logo VinFast. Cụm đèn xi-nhan, đèn lùi và đèn sau màu đỏ đặt thấp xuống dưới. Cánh gió, ăng-ten vây cá cùng màu nóc xe. Cản sau thiết kế khá hầm hố với màu đen bóng. Cốp xe mở cơ với thể tích vừa đủ cho những chuyến đi ngắn ngày.

Nội thất

VinFast VF 5 sở hữu khoang cabin khá đồng điệu với khu vực bên ngoài với triết lý tối giản nhưng không kém phần hiện đại. Xe được trang bị 2 màn hình điện tử, trong đó, màn hình hiển thị tốc độ và các thông tin hỗ trợ lái phía sau vô-lăng không phải dạng analog truyền thống mà là LCD kích thước 7 inch được đặt nổi đầy cá tính.

Màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng, kích thước 8 inch, có hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói kết hợp hệ thống âm thanh 4 loa. Tuy nhiên màn hình này không có hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto.

Phía dưới màn hình trung tâm là cửa gió điều hòa thiết kế theo dạng phương ngang gọn gàng và đẹp mắt. Núm xoay điều khiển hộp số và phanh tay điện tử được tích hợp dạng lẫy gạt. Các nút chức năng xoay điều khiển hệ thống giải trí, bấm đèn khẩn cấp, hạ kính bố trí ngay cạnh khay đựng cốc giống "đàn anh" VF 8 và VF 9.

Vô-lăng xe tạo hình 3 chấu, vát đáy thể thao, viền kim loại sáng màu góp phần mang đến vẻ sang trọng cho mẫu SUV điện cỡ nhỏ. Tích hợp với đó là các phím chức năng điều chỉnh âm lượng, đàm thoại rảnh tay, Cruise Control,...

VinFast VF 5 có kết cấu 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Toàn bộ ghế đều bọc da với đường chỉ khâu màu tương phản. Trong đó, hàng ghế trước thiết kế khá thể thao với phần tựa đầu điều chỉnh độ cao. Hàng ghế hành khách dạng sàn phẳng, có thể gập tỷ lệ 60:40, gia tăng sự thoải mái cho người dùng.

Loạt tiện ích đáng chú ý khác trên xe có thể kể đến: Hệ thống điều hòa một vùng, đi kèm hệ thống lọc bụi không khí chuẩn PM 2.5; Thiết lập, theo dõi, ghi nhớ hồ sơ người lái; Định vị vị trí xe từ xa; Chẩn đoán lỗi trên xe tự động; Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép; Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động…

Bên cạnh đó, VF 5 còn được tích hợp các ứng dụng, tiện ích thông minh như Trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, Mua sắm trực tuyến trên xe, Cập nhật phần mềm từ xa, Lên lịch sạc pin theo thói quen sử dụng, Điều khiển các thiết bị smart home,…

Động cơ

VinFast VF 5 được trang bị một động cơ điện công suất tối đa 100 kW, tương đương 134 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 135 Nm. Sức mạnh được truyền đến các bánh trước. Bộ pin lithium dung lượng 37,23 kWh trên VF 5 có khả năng giúp xe di chuyển quãng đường tối đa hơn 300 km sau mỗi lần sạc đầy.

An toàn

Công nghệ an toàn trên VinFast VF 5 ấn tượng với loạt tính năng hiện đại tích hợp trong gói ADAS, tiêu biểu như: kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, cảm biến lùi và camera lùi, hỗ trợ phanh khẩn cấp. Cùng với đó là các trang bị an toàn tiêu chuẩn: 6 túi khí, ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giảm sát áp suất lốp, móc ghế ISOFIX.

Đánh giá xe VinFast VF 5

Ưu điểm:

+ Thiết kế hiện đại, bắt mắt

​​​​​​​ + Trang bị tiện nghi đầy đủ

​​​​​​​ + Hiệu suất vận hành ổn định so với các đối thủ trong phân khúc SUV hạng A

​​​​​​​ + Giá bán cạnh tranh, chi phí vận hành thấp.