Honda City e:HEV bản đặc biệt Black Outshine ra mắt, giá từ 603 triệu đồng

Honda City e:HEV vừa có thêm phiên bản đặc biệt Black Outshine tại thị trường Thái Lan. Phiên bản này được phát triển dựa trên cấu hình e:HEV và nhấn mạnh yếu tố thẩm mỹ với loạt chi tiết ngoại thất sơn đen, tạo diện mạo cá tính và hiện đại hơn so với bản thường.

Honda City e:HEV bản đặc biệt Black Outshine ra mắt tại Thái Lan với 2 màu đen trắng

City e:HEV Black Outshine được bán ra với hai tùy chọn màu sơn Crystal Black Pearl và Platinum White Pearl. Giá lần lượt là 735.000 baht cho bản màu đen (khoảng 603–605 triệu đồng) và 739.000 baht cho bản màu trắng (xấp xỉ 607 triệu đồng).

Giá bán tại thị trường Thái Lan của Honda City e:HEV Black Outshine

Bộ phụ kiện “Black Out” là điểm tạo khác biệt lớn nhất, khi gần như toàn bộ chi tiết bên ngoài đều được phủ đen bóng, từ lưới tản nhiệt, gương chiếu hậu, tay nắm cửa cho đến logo Honda và huy hiệu “City” phía sau. Bộ mâm hợp kim 16 inch sơn đen tiếp tục củng cố hình ảnh mạnh mẽ và liền mạch của tổng thể thiết kế.

Kích thước của xe không thay đổi, với chiều dài 4.553 mm, rộng 1.748 mm, cao 1.467 mm và trục cơ sở 2.589 mm. Khoảng sáng gầm duy trì ở mức 135 mm.

Ngoại thất xe có nhiều chi tiết sơn đen bóng

Ở phần đầu xe, lưới tản nhiệt phong cách RS kết hợp họa tiết tổ ong và viền trang trí màu đen giúp chiếc sedan mang đến cảm giác sắc nét, đậm chất thể thao hơn. Toàn bộ phối màu đồng nhất này khiến phiên bản Black Outshine trở nên nổi bật khi đặt cạnh City tiêu chuẩn.

Khoang cabin giữ nguyên thiết kế và trang bị đặc trưng của dòng City. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình giải trí cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi kèm màn hình kỹ thuật số 7 inch cho người lái. Hàng ghế sau có hai cổng USB Type-C và cửa gió điều hòa riêng, trong khi những tiện ích quen thuộc như khởi động từ xa kèm kích hoạt điều hòa, phanh tay điện tử và tính năng Auto Hold tiếp tục góp mặt.

Hệ truyền động e:HEV quen thuộc tiếp tục được sử dụng, gồm động cơ xăng 1.5L chu trình Atkinson kết hợp hai mô-tơ điện. Khối động cơ xăng cho công suất 97–98 mã lực và mô-men xoắn 127 Nm, trong khi mô-tơ điện chính tạo ra 109 mã lực cùng mô-men xoắn 253 Nm. Ở dải tốc độ cao, động cơ xăng có thể dẫn động trực tiếp tới bánh xe thông qua hộp số e-CVT nhằm tối ưu hiệu quả vận hành.

Động cơ xe gồm máy xăng 1.5L chu trình Atkinson kết hợp hai mô-tơ điện

Gói an toàn Honda Sensing vẫn là trang bị tiêu chuẩn, bao gồm phanh giảm thiểu va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng có hỗ trợ bám đuôi tốc độ thấp, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo lệch làn, giảm thiểu chệch làn và đèn pha tự động. Bên cạnh đó, xe còn có nội thất bọc da và 4 túi khí tùy từng cấu hình thị trường.

Honda City e:HEV Black Outshine

Sự xuất hiện của City e:HEV Black Outshine cho thấy Honda tiếp tục duy trì chiến lược nâng cấp dòng sản phẩm bằng các phiên bản mang phong cách riêng, đáp ứng thị hiếu người dùng thích hình ảnh thể thao, hiện đại và khác biệt. Với gói ngoại thất phủ đen toàn diện, phiên bản đặc biệt này hứa hẹn trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc sedan hạng B tại Thái Lan.