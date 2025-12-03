NÓNG: VinFast đăng ký bản quyền kiểu dáng hai mẫu xe mới

Theo dữ liệu được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam đăng tải, VinFast đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp hai mẫu xe mới, một sedan và một SUV. Ngoài ra, cả hai mẫu xe này đều có chi tiết giống lưới tản nhiệt ở phần đầu xe, mở ra khả năng đây có thể là mẫu xe động cơ lai xăng điện hơn là mẫu xe thuần điện.

Hai mẫu xe mới đều được “chắp bút” bởi một cái tên quen thuộc, cũng là nhà thiết kế gốc Hàn Quốc nổi tiếng đứng sau VF 7. Cụ thể, mẫu sedan có phần đuôi vuốt kiểu fastback và thân xe khá trường cho thấy xe nhiều khả năng sẽ được định vị từ phân hạng D.

Kiểu dáng có phần giống như Rolls-Royce Cullinan.

Đặc biệt, các chi tiết ngoại thất của hai mẫu xe mới có phần giống nhau, từ cụm lưới tản nhiệt ở đầu xe cho đến đèn định vị ban ngày, cụm đèn chiếu sáng trước dạng dọc và cả khu vực đuôi sau. Chi tiết tạo hình “cánh chim” đặc trưng của VinFast không còn xuất hiện nhưng thay thế bằng hai đường sọc to bản.

Theo chuyên gia nhận định, đây là thiết kế được đăng ký bản quyền kiểu dáng, hãng xe Việt vẫn có thể thay đổi một số chi tiết trên xe thương mại. Hãng xe Việt đã từng đặt chân vào mảng này, với VinFast President, hay gần đây là Lạc Hồng 900 LX. Nhìn chung, với những đường nét thiết kế như hình ảnh, hai mẫu xe mới này nếu được VinFast phát triển thành xe thương mại thì cũng sẽ định vị ở phân khúc cao cấp.

Xe sedan có kiểu dáng ấn tượng.

Thời gian gần đây, cũng có những thông tin về việc VinFast sẽ sản xuất các mẫu xe động cơ lai hybrid hoặc PHEV. Trong một sự kiện của thương hiệu lốp xe ô tô được xem là đối tác lớn nhất của VinFast, một dòng lốp mới cho xe hybrid đã được trưng bày, sử dụng hình ảnh gây liên tưởng đến VF 8.

Thông tin từ một đơn vị cung cấp lốp xe tại sự kiện. Ảnh: Bạch Trung

Sau 10 tháng đầu năm, VinFast là thương hiệu ô tô dẫn đầu về sức tiêu thụ tại Việt Nam, với lũy kế doanh số đạt hơn 120.000 chiếc. Trong đó, hai sản phẩm được ưa chuộng nhất là VF 3 (36.005 xe từ đầu năm) và VF 5 (35.406 chiếc).