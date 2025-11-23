Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Đây là 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tháng 10/2025

VinFast VF 3 vươn lên dẫn đầu phân khúc với doanh số 4.619 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là VinFast VF 5.

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và TC Group, doanh số của toàn thị trường đạt 63.550 xe bán ra trong tháng 10/2025, tăng tới 30% so với tháng 9 (tổng cộng 48.898 xe).

Top 5 xe gầm cao bán chạy nhất tháng vừa qua có đến 4 mẫu xe của VinFast, 1 mẫu xe xăng duy nhất góp mặt là Mitsubishi Xpander ở vị trí thứ 4 với 2.644 xe.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 10/2025:

23/11/2025 07:50 AM (GMT+7)
