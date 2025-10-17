Đây là 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 9/2025

Tháng 9/2025 trùng với tháng 7 Âm lịch – giai đoạn mà người Việt thường hạn chế mua sắm các tài sản lớn như ô tô nên sức mua trên thị trường thường kéo dài trầm lắng đến gần hết tháng. Do đó, nhiều chuyên gia dự đoán doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô sẽ tiếp tục giảm so với tháng 8.

Tuy nhiên, diễn biến thực tế lại khiến giới quan sát bất ngờ khi thị trường xe Việt có cú lội ngược dòng ngoạn mục, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ. Điều này thể hiện rõ qua số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Group và VinFast, thị trường ô tô Việt đã tiêu thụ tới 48.898 xe trong tháng 9, tăng mạnh gần 20% so với tháng trước.

Cụ thể, các đơn vị thành viên VAMA đạt tổng doanh số 30.688 xe trong tháng 9/2025. VinFast có kết quả ấn tượng khi bán ra 13.914 xe điện các loại, tăng 27,3% so với tháng 8/2025.

TC Group công bố doanh số xe Hyundai tháng 9 đạt 4.296 xe, tăng 16,1% so với tháng trước, tiếp tục đà tăng trưởng từ tháng 8. Tuy nhiên, không có mẫu xe nào của Hyundai lọt top 10 bán chạy nhất tháng.

Một điểm sáng khác của tháng 9 đến từ Toyota Yaris Cross, khi mẫu xe này đạt mức tăng trưởng ấn tượng 94,1%, bán được 1.964 xe và vươn lên vị trí thứ 5 toàn thị trường.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 9/2025