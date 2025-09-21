5 mẫu MPV "đắt khách" nhất tại Việt Nam tháng 8/2025

Theo báo cáo bán hàng được công bố bởi Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), toàn thị trường đã tiêu thụ 25.973 xe trong tháng 8/2025, giảm 18% so với tháng trước nhưng tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

VinFast đã bàn giao 10.922 ô tô điện cho khách hàng tại thị trường trong nước, nâng doanh số tổng năm 2025 lên 89.970 chiếc, tiếp tục khẳng định vị thế số một về thị phần tại Việt Nam. Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo kết quả bán hàng tháng 8/2025 với tổng doanh số xe Hyundai đạt 3.701 chiếc, tăng trưởng 2,7% so với tháng 7/2025.

Nói chung, thị trường ô tô đi xuống về sức mua trong tháng 8, phân khúc MPV cỡ B với những mẫu xe ăn khách như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz, cũng vậy. So với tháng liền kề, doanh số của phân khúc chỉ đạt 3.570 xe, giảm 26,4% so với tháng trước.

Cái tên thống trị phân khúc là Mitsubishi Xpander giảm 42% so với tháng 7. Đối thủ xếp sau là Toyota Veloz Cross giảm 21%. Toyota Innova Cross và KIA Carnival giảm lần lượt 19% và 34%.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu MPV bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 8/2025: