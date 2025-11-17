Thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng đầu tiên của Quý IV - giai đoạn được xem là cao điểm nhất trong năm. Đây là thời điểm nhu cầu mua xe bắt đầu tăng mạnh khi người tiêu dùng tranh thủ hoàn tất kế hoạch trước Tết Nguyên đán, còn các hãng xe và đại lý đồng loạt tung ưu đãi để kích cầu.

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và TC Group, doanh số của toàn thị trường đạt 63.550 xe trong tháng 10/2025, tăng tới 30% so với tháng 9 (với tổng cộng 48.898 xe).

Trong đó, doanh số các thành viên của VAMA đạt 37.910 xe, tăng 24% so với tháng 9. Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công bán ra 5.260 xe, tăng trưởng 22,4% so với tháng trước. Tổng kết 10 tháng đầu năm, Hyundai Thành Công đạt doanh số 41.062 xe bán ra. Tuy nhiên, vẫn không có mẫu xe nào của Hyundai lọt top 10 bán chạy nhất tháng.

Riêng một mình VinFast bán ra thị trường tới 20.380 xe ô tô điện các loại trong tháng 10/2025, chiếm ưu thế tuyệt đối trong top 10 khi có tới 5 mẫu xe. Doanh số cộng dồn của hãng xe Việt trong 10 tháng đầu năm hiện là 124.264 xe.

VinFast VF 3 với 4.619 xe bán ra giữ vị trí số 1. Tính từ đầu năm đến nay, VF 3 đã bán được tổng cộng 36.005 xe, xứng danh là "mẫu xe quốc dân" của Việt Nam.

Một điểm nhấn khác là Limo Green với 4.160 xe được bán trong tháng 10, tăng hơn 96% so với tháng 9. Mẫu MPV 7 chỗ này đang dần trở thành một trong những "động lực" tăng trưởng doanh số mới cho VinFast.

Phần còn lại của top 10 vẫn là những cái tên quen thuộc từ tháng 9 như Mitsubishi Xpander (2.644 xe), Ford Ranger (1.876 xe), Mitsubishi Xforce (1.854 xe), Toyota Yaris Cross (1.833 xe) và Mazda CX-5 (1.594 xe).

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 10/2025: