Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô trong tháng 8/2025 đạt doanh số 25.973 xe, giảm 18% so với tháng 7 nhưng vẫn nhỉnh hơn 3% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng VinFast tiếp tục dẫn đầu khi bàn giao 10.922 ô tô điện cho khách hàng trong tháng, trung bình mỗi ngày có khoảng 352 xe lăn bánh. Lũy kế từ đầu năm, hãng đã bán được 89.970 xe, giữ vững vị thế số một tại thị trường nội địa. Dù có sự thay đổi trong ngôi đầu, nhóm 4 thương hiệu dẫn đầu vẫn ghi dấu sự áp đảo của VinFast trong hai tháng liên tiếp.

Ở chiều ngược lại, TC Group cho biết doanh số Hyundai trong tháng 8 đạt 3.701 xe, tăng 2,7% so với tháng trước. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chưa đủ giúp các mẫu Hyundai chen chân vào danh sách 10 xe bán chạy nhất thị trường.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 8/2025: