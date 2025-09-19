Đây là 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 8/2025

Theo báo cáo VAMA, tháng 8/2025 thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ 25.973 xe, giảm 18% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, VinFast tiếp tục dẫn đầu với 10.922 xe điện bàn giao cho khách hàng, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên gần 90.000 xe; TC Group cũng ghi nhận 3.701 xe Hyundai bán ra, tăng 2,7% so với tháng 7.

Ở nhóm xe hybrid, top 5 mẫu bán chạy nhất lần lượt là: Honda CR-V e:HEV RS, Toyota Innova Cross HEV, Suzuki XL7 Hybrid, Toyota Corolla Cross HEV và Toyota Yaris Cross HEV.

Trong đó, Honda CR-V e:HEV RS dẫn đầu nhờ sức hút từ thiết kế mới cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, trong khi Innova Cross và XL7 Hybrid gây ấn tượng bởi tính đa dụng. Bộ đôi Corolla Cross và Yaris Cross tiếp tục khẳng định vị thế của Toyota trong mảng hybrid phổ thông. Diễn biến này cho thấy người tiêu dùng Việt ngày càng quan tâm tới xe lai xăng – điện như một lựa chọn cân bằng giữa chi phí vận hành và trải nghiệm sử dụng.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 8/2025: