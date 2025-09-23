Tháng 8/2025, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố thị trường ô tô trong nước đạt doanh số 25.973 xe, giảm 18% so với tháng 7 nhưng vẫn nhỉnh hơn 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

VinFast tiếp tục dẫn đầu khi bàn giao 10.922 ô tô điện cho khách hàng trong tháng, trung bình mỗi ngày có khoảng 352 xe lăn bánh. Lũy kế từ đầu năm, hãng đã bán được 89.970 xe, giữ vững vị thế số một tại thị trường nội địa.

TC Group cho biết doanh số Hyundai trong tháng 8 đạt 3.701 xe, tăng 2,7% so với tháng trước. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chưa đủ giúp các mẫu Hyundai chen chân vào danh sách 10 xe bán chạy nhất thị trường.

Bảng xếp hạng xe bán chậm nhất tháng có sự xáo trộn đáng chú ý khi 2 trong 3 vị trí dẫn đầu đều thuộc về thương hiệu KIA. Sau khi Ford Explorer đã chính thức khép lại hành trình tại thị trường Việt Nam, vị trí "đầu bảng" lại trở về với cái tên quen thuộc - Honda Accord.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 8/2025: