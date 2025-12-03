Yamaha Augur 155 2026 trình làng, tích hợp trang bị hiện đại khiến SH160i cũng phải "rén"

Yamaha Augur 155 là mẫu tay ga gây ấn tượng nhờ thiết kế sắc sảo với cụm đèn pha trước tạo hình như mũi tên. Ở phiên bản mới được trình làng xe tập trung vào việc làm sắc nét lại thiết kế tổng thể. Xe vẫn giữ lại công nghệ Y-LLA (Yamaha Lean Light Assist), một hệ thống có nhiệm vụ duy trì góc chiếu sáng ổn định của đèn pha giúp người lái quan sát tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Dù vẫn đi theo ngôn ngữ thiết kế “Neo-Futuristic”, Augur 155 nay trông thể thao và chắc chắn hơn đáng kể. Những thay đổi mới có thể dễ dàng nhận thấy, chẳng hạn như cụm đèn pha LED thiết kế lại kết hợp với dải đèn định vị DRL mới, khiến phần đầu xe sắc sảo hơn; trong khi đèn hậu dạng chữ Y giúp tổng thể phía sau trông mạnh mẽ và năng động hơn. Chất lượng hoàn thiện thân xe cũng được cải thiện, mang lại cảm giác cao cấp hơn, và kính chắn gió phong cách thể thao càng làm tăng vẻ hiện đại.

Về động cơ, Yamaha vẫn giữ nguyên khối Blue Core 155 cc kết hợp công nghệ van biến thiên VVA và hệ thống làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này vốn đã chứng minh được độ hiệu quả, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà từ dải tua thấp đến cao, phù hợp cả việc di chuyển trong đô thị lẫn chạy tốc độ cao trên những đoạn đường thông thoáng.

Bước sang năm 2025, Augur 155 cũng được trang bị thêm nhiều công nghệ mới. Hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key thế hệ mới mang lại sự tiện lợi hơn trong quá trình sử dụng. Màn hình Full Digital cung cấp đầy đủ thông tin và các cảnh báo quan trọng, trong khi cổng sạc USB đáp ứng nhu cầu sạc thiết bị di động của người dùng. Yamaha còn tích hợp Smart Motor Generator (SMG), giúp quá trình khởi động động cơ trở nên êm ái và mượt mà hơn.

Không chỉ thay đổi về thiết kế và tính năng, hệ thống treo và phanh của xe cũng được cải thiện. Phuộc trước và sau được tinh chỉnh lại cho khả năng giữ ổn định tốt hơn. Xe được trang bị phanh đĩa cả trước lẫn sau, cùng với hệ thống ABS một kênh ở bánh trước nhằm tăng độ an toàn khi phanh gấp. Bộ mâm mới cũng được thiết kế lại để hỗ trợ sự cân bằng, đặc biệt khi vận hành ở tốc độ cao.