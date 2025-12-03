Mẫu xe ga giá 31 triệu vừa ra mắt, tham vọng lật đổ Honda Vision

Bất chấp sự xuất hiện của ngày càng nhiều các dòng xe máy điện thì xe máy xăng cũng vẫn được ưa chuộng tại nhiều quốc gia Đông Nam Á. Mới đây, tại thị trường Malaysia, mẫu xe tay ga Moda Aero E 2026 đã được trình làng, tham gia vào phân khúc tay ga cỡ nhỏ giá rẻ cho nhu cầu di chuyển linh hoạt trên đường phố.

Đây là chiếc tay ga mang kiểu dáng nhỏ gọn với những đường nét thiết kế sắc sảo. Hệ thống đèn pha kép phía trước tạo với đèn xi nhan và đèn định vị ban ngày tạo tổng thể khá dữ dằn ở phía trước. Cùng với đèn xi nhan sau và đèn chiếu hậu thì toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe đều sử dụng công nghệ LED cao cấp.

Moda Aero E 2026 sử dụng cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với giao diện thân thiện giúp người sử dụng nắm bắt được mọi chỉ số của xe một cách dễ dàng. Xe vẫn sử dụng chìa khóa cơ nhưng được tích hợp cả tính năng mở khóa cốp thuận tiện. Xe cũng có hốc chứa đồ đầu xe có kèm cổng sạc tiện dụng cho smartphone hoặc các thiết bị điện tử khác.

Về sức mạnh, Aero E được trang bị động cơ 118 cc, loại xy-lanh đơn SOHC làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 9.1 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 9.5 Nm. Toàn bộ sức mạnh được truyền xuống bánh sau thông qua hộp số CVT tự động và dẫn động dây đai, giúp việc vận hành trở nên đơn giản, phù hợp với nhu cầu đi lại hằng ngày. Xe có trọng lượng 110 kg, dễ kiểm soát và linh hoạt trong đô thị.

Dung tích bình xăng của Aero E là 5.5 lít, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển thông thường mà không cần đổ xăng quá thường xuyên. Bên dưới yên xe là một khoang chứa đồ 6.5 lít, có thể đựng được những vật dụng nhỏ. Chiều cao yên 780 mm kết hợp với sàn để chân phẳng rộng rãi giúp người lái thuận tiện khi thao tác, đặc biệt là khi các chị em phụ nữ mặc váy và đi giày cao gót.

Moda Aero E 2026 sử dụng bộ vành 14 inch cho cả trước và sau, đi kèm lốp kích thước 90/90 phía trước và 100/90 phía sau. Hệ thống phanh bao gồm đĩa thủy lực ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau. Giảm xóc trước là loại ống lồng, trong khi phía sau dùng giảm xóc đơn monoshock có thể điều chỉnh tải trước.

Xe tay ga Moda Aero E 2026 được bán tại thị trường Malaysia với 2 lựa chọn màu sắc là Xanh Cobalt và Đỏ Carmine, giá bán là 5189 ringgit - khoảng 31,2 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.