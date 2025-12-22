Tháng 11/2025, có 67.987 xe ô tô được bán ra tại Việt Nam, mức cao nhất từ đầu 2025. Số liệu trên bao gồm lượng bán của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) - 39.338 xe, VinFast - 23.186 xe và Hyundai - 5.463 xe. Doanh số tháng 11 là mức cao nhất từ đầu năm và tăng khoảng 7% so với tháng trước.

Trong top 5 mẫu MPV bán chạy nhất tháng 11/2025 tại thị trường Việt Nam, VinFast Limo Green tiếp tục lập đỉnh và dẫn đầu phân khúc với doanh số 9.642 xe bán ra. Xếp thứ 2 là Mitsubishi Xpander với doanh số 2.234 xe đến tay khách hàng.

Với đà tăng trưởng như hiện nay, VinFast Limo Green đang có cơ hội “soán ngôi” đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Mitsubishi Xpander để giữ “ngôi vương” phân khúc MPV đa dụng tại thị trường Việt Nam năm 2025.

Dưới đây là top 5 xe MPV bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 11/2025