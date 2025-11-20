Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Đây là 5 mẫu sedan bán chạy nhất tháng 10/2025

Sự kiện: Toyota Vios Hyundai Accent Honda City
Honda City có mức tăng trưởng cực ấn tượng tới 171% nhưng vẫn chưa đủ để soán ngôi đầu của Toyota Vios.

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và TC Group, doanh số của toàn thị trường đạt 63.550 xe trong tháng 10/2025, tăng tới 30% so với tháng 9 (với tổng cộng 48.898 xe).

Trong đó, doanh số các thành viên của VAMA đạt 37.910 xe, tăng 24%. Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công bán ra 5.260 xe, tăng trưởng 22,4%. VinFast bán ra thị trường tới 20.380 xe ô tô điện các loại, tăng 46,4%.

Sự tăng trưởng của toàn thị trường cũng kéo theo cả nhóm xe gầm thấp, doanh số 5 mẫu sedan bán chạy tháng 10/2025 cao hơn nhiều so với tháng trước đó. Đặc biệt, Honda City tăng cực mạnh 171% đạt 1.287 xe bán ra, nhưng tiếc là chưa đủ để “vượt mặt” Toyota Vios để chiếm giữ ngôi đầu.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu sedan bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 10/2025:

Theo Hà Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/11/2025 16:50 PM (GMT+7)
