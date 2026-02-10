'Nhiều lái xe nhầm tưởng về nồng độ cồn'

Uống rượu bia sau bao lâu thì hết nồng độ cồn trong máu và hơi thở, có thể tiếp tục tham gia giao thông hay không, là thắc mắc của rất nhiều người hiện nay. Theo quy định pháp luật, người điều khiển phương tiện giao thông bị cấm tuyệt đối khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, dù ít hay nhiều. Chỉ cần phát hiện có cồn là đã vi phạm quy định của pháp luật.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, một đơn vị cồn tương đương 10g ethanol nguyên chất, tương ứng với 200 ml bia, 75 ml rượu vang (1 ly) hoặc 25 ml rượu mạnh (1 chén). Với người trưởng thành khỏe mạnh, trung bình mỗi giờ gan chỉ đào thải được khoảng 1 đơn vị cồn. Trong đó, 85–90% cồn được chuyển hóa qua gan, còn 10–15% đào thải qua hơi thở, da và mồ hôi. Tốc độ này có thể chậm hơn tùy thể trạng.

Cụ thể: Một lon bia 330 ml (4-5% độ cồn) xấp xỉ gần 2 đơn vị cồn như vậy cần 2–3 giờ để gan xử lý, và 2–3 giờ tiếp theo để nồng độ cồn về 0. Ít nhất khoảng 5 giờ sau uống, máy đo mới có khả năng không phát hiện cồn. Hai lon bia cần khoảng 8 giờ để nồng độ cồn về 0. 5–6 lon bia (8–9 đơn vị cồn): cơ thể cần tối thiểu 12 giờ để đào thải, và tốt nhất là 24 giờ để tránh phát hiện cồn trong hơi thở. Đáng lưu ý, nồng độ cồn trong hơi thở được căn cứ chính khi kiểm tra giao thông và có thể tồn tại lâu hơn cảm giác say. Ngay cả khi đã thấy tỉnh táo, máy đo vẫn có thể phát hiện cồn từ 12–24 giờ sau uống, nhất là khi uống nhiều.

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ đào thải cồn gồm:

Lượng rượu bia đã uống: uống càng nhiều, thời gian đào thải càng kéo dài.

Cân nặng, thành phần cơ thể: người nhẹ cân dễ có nồng độ cồn cao hơn.

Giới tính, phụ nữ thường đào thải cồn chậm hơn nam giới.

Tuổi tác, chức năng gan: gan suy giảm khiến cồn tồn tại lâu hơn.

Ăn uống trước khi uống rượu: chỉ làm chậm hấp thu, không giúp gan xử lý nhanh hơn.

Các mẹo như uống cà phê, tắm nước lạnh, nôn ói hay tập thể dục không giúp hết cồn nhanh hơn. Chỉ có thời gian mới làm được điều đó. Ngủ một giấc không đồng nghĩa với hết cồn, và sáng hôm sau vẫn có thể vi phạm nồng độ cồn dù không còn mùi rượu. Khuyến cáo, nếu đã uống rượu bia, không lái xe ít nhất 6–8 giờ khi uống rất ít và lâu hơn nhiều nếu uống nhiều. Đừng tin vào cảm giác tỉnh táo của bản thân, nồng độ cồn vẫn có thể âm thầm ảnh hưởng đến phản xạ và khả năng phán đoán khi lái xe.

Chúc các bạn lái xe an toàn và thực hiện đúng quy định của pháp luật!