Top 5 xe hybrid bán nhiều nhất tại Việt Nam tháng 10/2025

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 10 vừa qua, dòng xe hybrid tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam. Đáng chú ý, Innova Cross HEV quay trở lại vị trí dẫn đầu doanh số phân khúc xe hybrid.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Toyota Innova Cross HEV với 287 xe bán ra. Ở vị trí thứ hai là Toyota Corolla Cross HEV với 270 xe đến tay khách hàng. Xếp thứ ba là Suzuki XL7 Hybrid với 249 xe, giữ nguyên doanh số so với tháng trước. Vị trí thứ tư thuộc về Honda CR-V e:HEV RS, đạt 178 xe. Đứng thứ năm là Toyota Camry HEV RS với doanh số 179 xe.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu hybrid bán nhiều nhất tại Việt Nam tháng 10/2025: