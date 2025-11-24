Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Top 5 xe hybrid bán nhiều nhất tại Việt Nam tháng 10/2025

Sự kiện: Toyota Innova Cross Suzuki XL7 Toyota Corolla Cross
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Toyota Innova Cross HEV vươn lên dẫn đầu phân khúc với doanh số 287 chiếc bán ra, xếp thứ 2 là Toyota Corolla Cross HEV.

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 10 vừa qua, dòng xe hybrid tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam. Đáng chú ý, Innova Cross HEV quay trở lại vị trí dẫn đầu doanh số phân khúc xe hybrid.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Toyota Innova Cross HEV với 287 xe bán ra. Ở vị trí thứ hai là Toyota Corolla Cross HEV với 270 xe đến tay khách hàng. Xếp thứ ba là Suzuki XL7 Hybrid với 249 xe, giữ nguyên doanh số so với tháng trước. Vị trí thứ tư thuộc về Honda CR-V e:HEV RS, đạt 178 xe. Đứng thứ năm là Toyota Camry HEV RS với doanh số 179 xe.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu hybrid bán nhiều nhất tại Việt Nam tháng 10/2025:

Top 5 xe hybrid bán nhiều nhất tại Việt Nam tháng 10/2025 - 1

Top 5 xe hybrid bán nhiều nhất tại Việt Nam tháng 10/2025 - 2

Top 5 xe hybrid bán nhiều nhất tại Việt Nam tháng 10/2025 - 3

Top 5 xe hybrid bán nhiều nhất tại Việt Nam tháng 10/2025 - 4

Top 5 xe hybrid bán nhiều nhất tại Việt Nam tháng 10/2025 - 5

Đây là 5 mẫu sedan bán chạy nhất tháng 10/2025
Đây là 5 mẫu sedan bán chạy nhất tháng 10/2025

Honda City có mức tăng trưởng cực ấn tượng tới 171% nhưng vẫn chưa đủ để soán ngôi đầu của Toyota Vios.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hà Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/11/2025 07:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Toyota Innova Cross Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN