TOP xe máy số giá tới trăm triệu đồng tại Việt Nam: Chỉ dành cho người có điều kiện

Tuy nhiên, trên thị trường Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại những mẫu xe số có giá bán lên tới hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng – phân khúc chỉ dành cho nhóm khách hàng có điều kiện tài chính.

Không chỉ mang yếu tố hoài niệm, các mẫu xe này còn được đầu tư mạnh về chất lượng hoàn thiện, trang bị và công nghệ, hướng đến trải nghiệm vận hành ổn định, bền bỉ và tiết kiệm xăng.

NCX Dream nhập khẩu Campuchia

Thế hệ Dream 2026 được nhập khẩu nguyên chiếc từ NCX Campuchia về Việt Nam hiện đang được chào bán với mức giá khoảng 140 triệu đồng. Đây là con số không hề thấp, thậm chí tương đương nhiều mẫu xe tay ga cao cấp hoặc mô tô phân khối lớn.

NCX Dream 2026 vẫn giữ nguyên ADN thiết kế của dòng Dream huyền thoại, đồng thời được làm mới bằng các họa tiết mang phong cách vương giả. Điểm nhấn đáng chú ý là họa tiết hoa Rumdul – quốc hoa của Campuchia – tạo dấu ấn riêng cho mẫu xe. Chất lượng hoàn thiện cao cùng các tùy chọn màu sắc sang trọng giúp mẫu xe này đặc biệt thu hút nhóm khách hàng trung niên và những người yêu thích giá trị truyền thống.

Về trang bị, xe sử dụng hệ thống chiếu sáng LED hiện đại nhưng vẫn duy trì cụm đồng hồ analog và chìa khóa cơ. Bộ vành nan hoa cùng phanh tang trống trước – sau là trang bị tiêu chuẩn. Dream 2026 sử dụng động cơ xy-lanh đơn 125cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa 9 mã lực và mô-men xoắn cực đại 11 Nm, kết hợp hộp số 4 cấp. Đáng chú ý, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ khoảng 1,592 lít/100 km.

Honda Super Cub C125

Với giá niêm yết khoảng 87 triệu đồng, Super Cub C125 hiện là mẫu xe số có giá bán cao nhất do Honda phân phối chính hãng tại Việt Nam. Trên thực tế, giá bán tại các đại lý thường cao hơn niêm yết, khiến người mua có thể phải chi gần hoặc vượt mốc 100 triệu đồng.

Super Cub C125 là sự kết hợp giữa giá trị lịch sử lâu đời của Honda và những nâng cấp phù hợp với phong cách sống hiện đại. Mẫu xe gây ấn tượng với thiết kế thanh lịch cùng loạt trang bị cao cấp như đèn LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống khóa thông minh.

Xe được trang bị động cơ 125cc SOHC, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Khối động cơ này cho công suất tối đa 6,87 kW và mô-men xoắn cực đại 10,15 Nm. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng là điểm mạnh khi mức tiêu thụ chỉ khoảng 1,52 lít/100 km.

Honda CT125

Ra mắt thị trường Việt Nam từ cuối năm 2025, Honda CT125 là mẫu xe số mang phong cách off-road, hướng tới những người yêu thích khám phá và trải nghiệm. Xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn nhưng chắc chắn, khung sườn cứng cáp, khoảng sáng gầm cao cùng hệ thống treo êm ái. Khả năng leo dốc của xe đạt tới 19 độ, đáp ứng tốt các điều kiện địa hình đa dạng.

CT125 sử dụng động cơ 125cc PGM-FI, xy-lanh đơn, SOHC 2 van, làm mát bằng không khí. Động cơ này được đánh giá cao về độ bền bỉ, khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp cho cả đô thị lẫn những chuyến off-road nhẹ. Thiết kế ống xả vắt cao cùng bộ lốp gai giúp xe linh hoạt hơn khi vượt địa hình xấu.

Ngoài ra, CT125 còn được trang bị nhiều tiện ích như đèn LED, phanh ABS, bình xăng dung tích 5,4 lít, khung bảo vệ gầm và động cơ. Cụm đồng hồ LCD hiển thị đầy đủ thông tin, dễ quan sát trong nhiều điều kiện ánh sáng. Giá chở hàng phía sau cùng bốn móc treo giúp tăng tính thực dụng cho những chuyến đi dài. Giá bán niêm yết của Honda CT125 tại Việt Nam hiện ở mức 85,8 triệu đồng.