Mazda CX-5 đời mới 2025 được rao bán rầm rộ trên chợ mạng, giá hời

Mazda CX-5 đời mới 2025 đang xuất hiện dày đặc trên các chợ xe trực tuyến chỉ sau thời gian ngắn ra mắt. Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, người xem có thể bắt gặp hàng loạt tin đăng Mazda CX-5 2025 đủ phiên bản, giá bán và tình trạng sử dụng khác nhau, từ xe gần như chưa lăn bánh đến xe đã chạy vài chục nghìn Km.

Loạt tin rao bán xe Mazda CX-5 đời 2025.

Phổ biến nhất là các bản Mazda CX-5 Premium 2.0 AT và Premium Sport 2.0 AT sản xuất năm 2025. Mức giá rao bán thường dao động từ khoảng 830 - 865 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá xe mới lăn bánh, tùy từng thời điểm và địa phương. Đáng chú ý, nhiều xe được giới thiệu là “xe cá nhân”, “mới đi vài nghìn Km”, thậm chí có xe chỉ mới chạy hơn 7.000 - 10.000 km, ngoại hình và nội thất còn rất mới.

Một ví dụ dễ thấy là Mazda CX-5 Premium Sport 2.0 AT 2025 màu xanh, máy xăng 2.0L, số tự động, 5 chỗ, đã chạy khoảng 10.000Km, đang được rao bán với giá 830 triệu đồng. Tin đăng mô tả xe lắp ráp trong nước, trang bị đầy đủ các tính năng an toàn quen thuộc như hệ thống phanh ABS, túi khí, cùng động cơ 2.0L được đánh giá mạnh mẽ trong phân khúc. Với quãng đường sử dụng không lớn, mẫu xe này được xem như “xe lướt”, hướng đến nhóm khách hàng muốn tiết kiệm chi phí so với mua xe mới.

Ảnh thực tế một chiếc Mazda CX-5 Premium Sport 2.0 AT 2025 đang được rao bán.

Ở mức giá cao hơn một chút, Mazda CX-5 Premium 2.0 AT 2025 màu trắng, đã chạy khoảng 19.000Km, được rao bán với giá 840 triệu đồng. Xe được giới thiệu trang bị mâm 19 inch, hệ thống đèn LED tự động bật/tắt, kính lái hai lớp chống tia cực tím cùng nhiều tiện nghi hỗ trợ người lái. Dù số Km đã cao hơn so với một số xe khác cùng đời, mức giá vẫn được xem là dễ tiếp cận nếu so với xe mới.

Cũng thuộc nhóm Premium Sport, một chiếc Mazda CX-5 2.0 Premium Sport sản xuất 2025, màu trắng, đăng ký giữa năm 2025, Odo khoảng 7.100Km, được chào bán với giá 865 triệu đồng. Tin rao nhấn mạnh xe một chủ từ đầu, còn zin nhà máy, nội thất căng bóng, chưa có dấu hiệu xuống cấp. Mức giá này cao hơn mặt bằng chung, phản ánh lợi thế xe còn rất mới và số Km sử dụng thấp.

Trong khi đó, một chiếc Mazda CX-5 Premium Sport 2.0 AT 2025 màu xám, đã chạy khoảng 8.000Km, được rao bán với giá 859 triệu đồng. Người bán cam kết xe zin, không lỗi, tình trạng đẹp, phù hợp với người mua muốn sở hữu CX-5 đời mới nhưng không phải chờ xe mới hoặc chịu chi phí lăn bánh cao.

Hầu hết các xe Mazda CX-5 đời 2025 được rao bán đều có nội, ngoại thất đều rất mới.

Việc Mazda CX-5 2025 liên tục được rao bán không hẳn phản ánh chất lượng sản phẩm có vấn đề, mà phần lớn đến từ đặc thù thị trường. Nhiều chủ xe mua theo nhu cầu ngắn hạn, đổi xe sớm, hoặc kỳ vọng giữ giá nhưng sau đó chấp nhận bán lại. Bên cạnh đó, CX-5 vốn là mẫu xe bán chạy, nguồn cung dồi dào khiến thị trường xe đã qua sử dụng nhanh chóng hình thành mặt bằng giá rõ ràng.

Ở góc độ người mua, sự xuất hiện dày đặc của Mazda CX-5 2025 trên chợ mạng mở ra nhiều lựa chọn đáng cân nhắc. Người dùng có thể tiếp cận xe đời mới, trang bị cao, tình trạng còn tốt, trong khi mức giá mềm hơn so với xe mới lăn bánh. Tuy vậy, việc kiểm tra kỹ lịch sử sử dụng, giấy tờ, tình trạng thực tế và nguồn gốc xe vẫn là yếu tố quan trọng, nhất là khi xe còn rất mới và mức chênh giá không quá lớn.

Nhìn tổng thể, Mazda CX-5 đời 2025 đang trở thành một trong những mẫu xe “lướt” phổ biến nhất trên thị trường trực tuyến hiện nay. Số lượng tin rao lớn, mức giá trải rộng và tình trạng xe đa dạng cho thấy sức hút của mẫu SUV này vẫn rất mạnh, đồng thời phản ánh rõ xu hướng mua - bán nhanh đang ngày càng phổ biến trong phân khúc xe gầm cao tầm trung tại Việt Nam.