Loạt xe máy điện mang phong cách thể thao "khuấy động" thị trường Việt Nam

Trước xu hướng chuyển dịch từ xe máy sử dụng động cơ đốt trong sang xe điện, nhiều mẫu xe sở hữu thiết kế thể thao, khả năng vận hành ấn tượng đã xuất hiện trên thị trường Việt Nam, mang đến thêm nhiều lựa chọn đáng cân nhắc cho người tiêu dùng.

Honda CUV e:

Honda CUV e: gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế tối giản nhưng giàu tính biểu tượng, nhấn mạnh sự cao cấp thông qua các mảng khối sắc nét và đường nét góc cạnh. Mẫu xe được phân phối với hai tùy chọn màu Đen và Trắng ngọc trai, hướng đến nhóm khách hàng đô thị yêu thích phong cách hiện đại.

Về trang bị, CUV e: sở hữu hệ thống chiếu sáng LED toàn phần, cụm đồng hồ TFT tích hợp nền tảng Honda RoadSync Duo cho phép kết nối smartphone, hiển thị điều hướng và nhiều thông tin vận hành. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị khóa thông minh Smart Key, hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB và cốp chứa đồ rộng rãi dưới yên, gia tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Mẫu xe máy điện của Honda sử dụng động cơ điện có công suất định mức 4,2 kW và công suất tối đa 6 kW, cho tốc độ tối đa 80 km/h. Ba chế độ lái gồm Tiêu chuẩn, Thể thao và Tiết kiệm giúp người dùng linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu, kết hợp tính năng hỗ trợ lùi tiện lợi khi di chuyển trong không gian hẹp. Hệ thống phanh kết hợp CBS góp phần nâng cao độ an toàn khi vận hành.

Điểm nhấn đáng chú ý của Honda CUV e: nằm ở hệ thống pin hoán đổi Honda Mobile Power Pack e:. Người dùng có thể đổi pin tại các trạm của Honda, và khi sử dụng đủ hai pin, xe có thể di chuyển quãng đường tối đa khoảng 73 km cho mỗi lần sạc.

Dat Bike Quantum S1

Dat Bike Quantum S1 là một trong những mẫu xe máy điện phong cách thể thao nổi bật của thương hiệu Việt. Xe sở hữu thiết kế cứng cáp, mạnh mẽ, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ đề cao hiệu năng vận hành.

Quantum S1 được trang bị động cơ điện công suất lên tới 7.000 W, cho tốc độ tối đa 100 km/h và khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 2,7 giây. Xe sử dụng pin lithium do Dat Bike tự phát triển, cho quãng đường di chuyển lên tới 285 km sau mỗi lần sạc. Với bộ sạc 1.800 W đi kèm, thời gian sạc đầy pin từ 0–100% khoảng 4 giờ.

Mẫu xe này còn được tích hợp các công nghệ hỗ trợ như Hill Assist hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chế độ số lùi, hệ thống phanh CBS với heo phanh 2 piston và đĩa phanh trước đường kính 245 mm, giúp tăng hiệu quả phanh và độ ổn định. Phanh tái sinh tích hợp trên tay ga góp phần nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng.

Về tiện ích, Quantum S1 sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hỗ trợ kết nối smartphone, cập nhật phần mềm OTA, cùng các tính năng an ninh như chống trộm và định vị xe trong bãi đỗ.

Yadea Velax

Yadea Velax được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế hiện đại với các đường nét thể thao, mang đến một lựa chọn xe máy điện đáng chú ý trong phân khúc phổ thông. Xe được trang bị hệ thống chiếu sáng LED, màn hình kỹ thuật số hỗ trợ kết nối smartphone, cho phép cập nhật phần mềm OTA, định vị GPS và nhiều tiện ích thông minh khác.

Velax sử dụng động cơ hub motor có công suất tối đa 3.200 W, mô-men xoắn cực đại 172 Nm, cho tốc độ tối đa khoảng 64 km/h. Xe được trang bị pin LFP, cho quãng đường di chuyển lên tới 80 km theo tiêu chuẩn WMTC. Bộ điều khiển năng lượng thông minh với hai chế độ lái giúp tối ưu trải nghiệm vận hành và mức tiêu thụ năng lượng.

Các trang bị an toàn và tiện ích khác trên Yadea Velax gồm hệ thống phanh đĩa trước – sau kết hợp CBS, giảm xóc thủy lực và khóa thông minh smartkey.

BMW CE 04

BMW CE 04 là đại diện tiêu biểu cho phân khúc xe tay ga điện cao cấp, mang phong cách thiết kế đậm chất tương lai của dòng big scooter. Không chỉ phục vụ tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày, mẫu xe này còn sở hữu khả năng vận hành vượt trội.

Xe được trang bị động cơ điện làm mát bằng chất lỏng, cho công suất cực đại 31 kW (tương đương 42 mã lực). Khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h chỉ trong 2,6 giây mang đến trải nghiệm lái thể thao hiếm thấy trong phân khúc xe điện đô thị. Tầm hoạt động của xe đạt khoảng 130 km theo tiêu chuẩn WMTC. BMW CE 04 có thể sạc bằng nguồn điện dân dụng 220 V, và với bộ sạc nhanh tùy chọn, thời gian sạc từ 0–80% chỉ khoảng 65 phút.

Mẫu xe này được trang bị hệ thống BMW Motorrad Connectivity với màn hình TFT màu 10,25 inch, hỗ trợ hiển thị thông tin xe, dẫn đường, giải trí và liên lạc. Các công nghệ an toàn như ABS, ABS Pro, ASC, DTC, hỗ trợ lùi và Keyless Ride giúp nâng cao mức độ an toàn và sự tiện nghi khi vận hành trong môi trường đô thị.