10 mẫu ô tô bán chậm nhất thị trường Việt Nam tháng 11/2025

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng toàn thị trường trong tháng 11/2025 đạt 39.338 xe các loại, cao hơn gần 4% so với tháng 10, đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp đạt mức tăng trưởng dương của thị trường ô tô trong nước.

Hãng xe VinFast cho biết đã bàn giao 23.186 ô tô điện trong tháng 11/2025, tăng 14%. Phía TC Motor ghi nhận tổng doanh số đạt 5.463 xe trong cùng kỳ, tăng 3,8% so với tháng 10 trước đó.

Bên cạnh sự tăng trưởng của toàn thị trường, vẫn có những mẫu xe bán chậm, kén khách từ tháng này qua tháng khác. Cụ thể, tháng 11 vừa qua, Honda Accord chỉ bán ra 8 xe, Kia Morning xếp thứ hai với 16 xe, Toyota Alphard vị trí thứ ba với 20 xe.

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất tại Việt Nam tháng 11/2025: