5 mẫu MPV bán nhiều nhất năm 2025 tại thị trường Việt Nam

Năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận sự phục hồi rõ rệt với tổng dung lượng ước đạt hơn 604.000 xe, tăng so với năm trước, trong đó xe du lịch tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Nhu cầu mua xe cá nhân tăng trở lại nhờ kinh tế ổn định hơn, hạ tầng giao thông cải thiện và sự cạnh tranh mạnh về giá bán, đồng thời xu hướng tiêu dùng chuyển sang xe gầm cao, xe đa dụng và xe điện.

Trong bức tranh chung đó, phân khúc MPV duy trì sức hút nhờ tính thực dụng và khả năng phục vụ cả gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ. Đặc biệt, phân khúc này còn chứng kiến sự vươn lên của tân binh VinFast Limo Green, đánh bật Mitsubishi Xpander khỏi ngôi vương.

Dẫn đầu doanh số MPV năm 2025 là VinFast Limo Green với 27.127 xe, tiếp theo là Mitsubishi Xpander đạt 18.016 xe. Các vị trí còn lại thuộc về Toyota Veloz Cross (8.346 xe), Toyota Innova Cross (8.096 xe) và Kia Carnival (4.746 xe).

Dưới đây là danh sách 5 mẫu MPV bán chạy nhất tại Việt Nam năm 2025