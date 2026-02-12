Honda CR-V G và Mazda CX-5: C-SUV đô thị nào thực sự “tiết kiệm ví” hơn?

Trong nhóm SUV hạng C tại Việt Nam, Honda CR-V và Mazda CX-5 nhiều năm liền duy trì vị thế dẫn đầu doanh số. Một bên là mẫu xe mang tính thực dụng cao, có cấu hình 5+2 chỗ hiếm hoi trong phân khúc; bên còn lại nổi bật với thiết kế trẻ trung, giá bán dễ tiếp cận và cảm giác lái cân bằng. Tuy nhiên, với người dùng đô thị tại Hà Nội hay TP.HCM, nơi chi phí sở hữu và vận hành mới là yếu tố then chốt, câu hỏi đáng quan tâm hơn cả là: mẫu xe nào “tiết kiệm ví” hơn trong 5 năm sử dụng?

Cùng phân tích dựa trên các phiên bản đang bán chính hãng tại Việt Nam đầu năm 2026, Honda CR-V G (1.5L Turbo, dẫn động cầu trước) và Mazda CX-5 2.0 Deluxe / 2.5 Signature.

Giá mua: CX-5 lợi thế rõ ràng về vốn đầu tư ban đầu

Honda CR-V G có giá niêm yết 1,029 tỷ đồng. Sau ưu đãi phổ biến tại đại lý (khoảng 30-40 triệu đồng tùy thời điểm), giá lăn bánh tại Hà Nội thường dao động quanh mức 1,13-1,16 tỷ đồng.

Trong khi đó, Mazda CX-5 2.0 Deluxe niêm yết 749 triệu đồng, bản cao cấp 2.5 Signature ở mức khoảng 979 triệu đồng. Với các chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc giảm tiền mặt 20-50 triệu đồng, bản 2.0 Deluxe có thể lăn bánh dưới mốc 900 triệu đồng.

Khoảng chênh lệch 250-300 triệu đồng giữa CR-V G và CX-5 2.0 là yếu tố đáng kể. Nếu mua trả góp, phần vốn vay tăng thêm đồng nghĩa chi phí lãi suất cao hơn trong 3-5 năm đầu. Xét riêng tại thời điểm mua xe, CX-5 là phương án “nhẹ gánh tài chính” hơn rõ rệt.

Không gian và tính linh hoạt: CR-V khác biệt nhờ cấu hình 5+2

Honda CR-V G sử dụng cấu hình 5+2 chỗ, với trục cơ sở 2.701 mm. Hàng ghế thứ ba phù hợp cho trẻ em hoặc người lớn trong hành trình ngắn, không rộng rãi như SUV cỡ D nhưng tạo thêm phương án chở 6-7 người khi cần. Khi gập toàn bộ ghế sau, khoang hành lý đạt dung tích lớn, đáp ứng nhu cầu gia đình đông người đi chơi cuối tuần.

Mazda CX-5 là SUV 5 chỗ truyền thống. Không gian hàng ghế sau đủ cho ba người lớn, độ ngả lưng ghế hợp lý, nhưng dung tích cốp tiêu chuẩn khoảng 442 lít, phù hợp nhu cầu đô thị hằng ngày hơn là chở nhiều người hoặc hành lý cồng kềnh.

Với gia đình 3-4 người, CX-5 đáp ứng đầy đủ. Tuy nhiên, nếu xét đến tính linh hoạt trong 5-7 năm sử dụng (khi nhu cầu thay đổi), CR-V mang lại giá trị sử dụng cao hơn trên mỗi đồng đầu tư.

Vận hành trong phố: Turbo mượt mà hay hút khí tự nhiên ổn định?

Honda CR-V G trang bị động cơ 1.5L VTEC Turbo, công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm, đi kèm hộp số CVT. Đặc tính của động cơ tăng áp dung tích nhỏ là mô-men xoắn đạt sớm, giúp xe phản hồi tốt ở dải tốc độ thấp, phù hợp điều kiện nhích từng mét trong giờ cao điểm. Hộp số CVT thiên về sự mượt mà, giảm hiện tượng giật cục khi di chuyển chậm.

Mazda CX-5 2.0 Deluxe sử dụng động cơ 2.0L hút khí tự nhiên, công suất 154-165 mã lực (tùy công bố từng năm), hộp số tự động 6 cấp. Bản 2.5 Signature đạt 188 mã lực và 252 Nm. Động cơ hút khí tự nhiên cho phản hồi chân ga tuyến tính, cảm giác lái dễ kiểm soát, đặc biệt ở tốc độ trung bình.

Về bán kính quay đầu, hai mẫu xe tương đương nhau (xấp xỉ 5,5-5,8 m), đủ linh hoạt khi quay đầu trong ngõ hẹp hoặc bãi đỗ chung cư.

Mức tiêu thụ nhiên liệu: Chênh lệch không lớn

Theo công bố và thực tế người dùng tại Việt Nam:

- Honda CR-V G: khoảng 9–10L/100 km trong đô thị

- Mazda CX-5 2.0: khoảng 9–9,5L/100 km trong đô thị

- Mazda CX-5 2.5: tiệm cận 10L/100 km

Nếu sử dụng 20.000 km/năm, chi phí nhiên liệu 5 năm ước tính quanh mức 165–180 triệu đồng cho cả hai mẫu xe. Khoảng chênh lệch không đủ lớn để tạo ưu thế rõ rệt cho bên nào.

Trang bị an toàn và hỗ trợ lái tại Việt Nam

Honda CR-V G được trang bị gói Honda SENSING gồm:

- Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)

- Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)

- Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) có khả năng bám xe phía trước ở tốc độ thấp

- Đèn pha thích ứng tự động

- Cảnh báo lệch làn đường

- Mazda CX-5 Deluxe và Signature trang bị gói i-Activsense với các tính năng:

- Cảnh báo va chạm phía trước và hỗ trợ phanh thông minh

- Cảnh báo chệch làn đường

- Hỗ trợ giữ làn

- Cảnh báo điểm mù

- Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau

- Cruise Control (bản Signature có kiểm soát hành trình thích ứng tùy năm sản xuất)

Camera 360 độ có trên bản CX-5 Signature; CR-V G không có sẵn camera 360 (trang bị này xuất hiện ở bản cao hơn). Đây là điểm người dùng đô thị cần cân nhắc khi thường xuyên đỗ xe trong không gian hẹp.

Nhìn chung, về an toàn chủ động, hai mẫu xe tương đương ở các tính năng cốt lõi, nhưng CX-5 Signature có lợi thế về camera 360.

Chi phí bảo dưỡng và tổng chi phí sở hữu 5 năm

Chi phí bảo dưỡng định kỳ tại Việt Nam:

- Honda CR-V: trung bình 2–4 triệu đồng mỗi mốc nhỏ; mốc lớn 40.000 km khoảng 8–12 triệu đồng

- Mazda CX-5: trung bình 2–3,5 triệu đồng mỗi mốc; chi phí tổng thể tương đương hoặc thấp hơn nhẹ

- Giả định sử dụng 20.000 km/năm trong 5 năm:

Honda CR-V G

- Giá lăn bánh: Khoảng 1,15 tỷ đồng

- Giá trị còn lại sau 5 năm (ước giữ 65–70%): Khoảng 750-800 triệu đồng

- Khấu hao: Khoảng 350–400 triệu

- Nhiên liệu: Khoảng 175 triệu

- Bảo dưỡng: Khoảng 45–55 triệu → Tổng chi phí sở hữu 5 năm: khoảng 570–630 triệu đồng

Mazda CX-5 2.0 Deluxe

- Giá lăn bánh: Khoảng 880-900 triệu đồng

- Giá trị còn lại (ước giữ 60-65%): Khoảng 520-580 triệu đồng

- Khấu hao: khoảng 320-360 triệu

- Nhiên liệu: Khoảng 170 triệu

- Bảo dưỡng: Khoảng 40-50 triệu → Tổng chi phí sở hữu 5 năm: khoảng 530–580 triệu đồng

- Khoảng chênh lệch 40-80 triệu đồng trong 5 năm nghiêng về CX-5, chủ yếu do mức đầu tư ban đầu thấp hơn.

Kết luận: Tiết kiệm theo cách nào?

Nếu xét thuần túy tổng chi phí sở hữu trong 5 năm, Mazda CX-5 2.0 Deluxe là phương án kinh tế hơn. Giá mua thấp, chi phí vận hành tương đương và mức khấu hao không quá chênh lệch giúp mẫu xe này phù hợp người mua lần đầu hoặc ngân sách dưới 1 tỷ đồng.

Trong khi đó, Honda CR-V G mang lại giá trị sử dụng linh hoạt hơn nhờ cấu hình 5+2 chỗ và khả năng giữ giá tốt. Với gia đình đông người hoặc có kế hoạch sử dụng dài hạn 5-7 năm, khoản đầu tư ban đầu cao hơn có thể được bù lại bằng tính thực dụng và thanh khoản tốt khi bán lại.

Trong bối cảnh đô thị Việt Nam thường xuyên ùn tắc và chi phí sở hữu ngày càng được cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn cuối cùng không nằm ở việc xe nào “tốt hơn”, mà ở việc người dùng cần tối ưu dòng tiền trước mắt hay tối đa hóa giá trị sử dụng lâu dài.