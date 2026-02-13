Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Vào dịp giáp Tết nguyên đán năm nay, giá thực tế Honda LEAD không tăng vọt mà vẫn đang duy trì mức chênh nhẹ so với giá đề xuất.

Honda LEAD có mặt tại thị trường Việt Nam từ nhiều năm nay. Dòng xe ga này được mệnh danh là “xe ga quốc dân” vì có nhiều người ưa chuộng. Qua nhiều lần nâng cấp các phiên bản, Honda LEAD mới hiện nay có những cải tiến đáng chú ý, mang lại diện mạo hiện đại và thời trang hơn. Xe vẫn giữ những ưu điểm vốn có như chạy đầm, chắc, cốp đựng đồ siêu rộng.

Giá xe ga Honda LEAD mới nhất tháng 2/2026 - 1

Trong dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, Honda LEAD đang có giá bán ra chênh nhẹ so với mức đề xuất. Khảo sát một HEAD Honda ở Ninh Bình cho thấy, mức chênh giữa giá thực tế và niêm yết của LEAD tại đại lý cũng tầm trên dưới 2 triệu đồng.

Bảng giá Honda LEAD mới nhất hiện nay:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng)
LEAD Tiêu chuẩn 39,55 41,6
LEAD Cao cấp 41,7 42,2
LEAD Đặc biệt 45,6 48,9

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe. 

Giá xe ga Honda LEAD mới nhất tháng 2/2026 - 2

Honda LEAD có 3 phiên bản lựa chọn: Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt. Các phiên bản cao hơn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS bánh trước, giúp hạn chế trượt bánh khi phanh gấp trên đường trơn ướt, mang lại sự an tâm cho người lái.Dòng xe ga ‘quốc dân’ này sở hữu các tùy chọn màu sắc mới nổi bật. Trong đó có cả những màu sắc được kế thừa từ dòng xe ga cao cấp Honda SH.

Giá xe ga Honda LEAD mới nhất tháng 2/2026 - 3

Cùng với cách phối màu đẹp, LEAD còn toát lên nét thiết kế hiện đại với các đường gờ 3D dọc thân xe tạo diện mạo sắc nét.

Giá xe ga Honda LEAD mới nhất tháng 2/2026 - 4

Mặt nạ trước nhấn mạnh phong cách cao cấp với chi tiết chrome chữ V và cụm đèn LED 2 tầng trên phiên bản đặc biệt và cao cấp, mang đến hiệu quả chiếu sáng tối ưu. Logo LEAD được phối màu tinh tế theo từng phiên bản, kết hợp mặt đồng hồ analog – kỹ thuật số hài hòa giữa thẩm mỹ và khả năng quan sát.

Giá xe ga Honda LEAD mới nhất tháng 2/2026 - 5

Xe sử dụng động cơ eSP+ 4 van tiên tiến, cho khả năng vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường. Không gian chứa đồ rộng trên 37 lít, hộc trước tiện lợi có cổng sạc USB Type-C, đèn soi sáng cốp cùng hệ thống khóa thông minh và báo động giúp tăng tiện ích và an toàn khi sử dụng.

Giá xe ga Honda LEAD mới nhất tháng 2/2026 - 6

Bảng thông số kỹ thuật của Honda LEAD:

Khối lượng bản thân 114 kg
Dài x Rộng x Cao 1844 x 714 x 1132 mm
Khoảng cách trục bánh xe 1273 mm
Độ cao yên 760 mm
Khoảng sáng gầm xe 140 mm
Dung tích bình xăng 6 lít
Kích cỡ lốp 90/90-12 44J
Kích cỡ lốp sau 100/90-10 56J
Phuộc trước Ống lồng
Phuộc sau Lò xo trụ
Loại động cơ Xăng 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng chất lỏng
Công suất tối đa 8,22 kW tại 8500 vòng/phút
Mức tiêu thụ nhiên liệu 2,1 lít/100 km
Loại truyền động Truyền động đai
Hệ thống khởi động Khởi động điện
Mô-men cực đại 11,7 Nm tại 5250 vòng/phút
Dung tích xy lanh 124,8cc
Đường kính x Hành trình pít tông 53,5 x 55,5 mm
Tỷ số nén 11,5:1
Ra mắt Honda LEAD 2026 tại xứ phù tang, giá gần 60 triệu đồng
Ra mắt Honda LEAD 2026 tại xứ phù tang, giá gần 60 triệu đồng

Honda LEAD 2026 có thêm các màu tùy chọn mới và sớm sẽ ra mắt tại thị trường quê nhà Nhật Bản, với giá đắt hơn hẳn so với dòng xe đồng cấp tại Việt...

