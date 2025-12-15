Đây là 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 11/2025

Trong tháng 11/2025 vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng ấn tượng 3,7% so với tháng liền trước, đạt 39.338 xe theo số liệu công bố của hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA). VinFast tiếp tục lập kỷ lục với doanh số 23.186 xe ô tô được bàn giao cho người Việt trong tháng vừa qua. Con số tương ứng của Hyundai Thành Công là 5.463 xe, tăng trưởng 3,8%.

Mặc dù thị trường ghi nhận nhiều biến động nhưng danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất trong tháng 11/2025 lại không gây bất ngờ vì những cái tên góp mặt đều là các "gương mặt thân quen". Trong đó, VinFast một lần nữa thống trị top 4 với bộ tứ Limo Green, VF 3, VF 5 và VF 6.

Toyota và Mitsubishi, mỗi thương hiệu đều có ít nhất 2 mẫu xe góp mặt, tất cả đều là mẫu xe dùng động cơ đốt trong (xăng, dầu).

Dưới đây là danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam tháng 11/2025