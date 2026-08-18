Thị trường ô tô Việt Nam tăng 14% sau 7 tháng, xe nhập khẩu và điện hóa bứt tốc

Đà tăng trưởng của Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục được duy trì trong 7 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, xe nhập khẩu nguyên chiếc và các dòng xe điện hóa đang tăng trưởng nhanh hơn, tạo thêm sức ép cạnh tranh lên nhóm xe lắp ráp trong nước.

Thống kê doanh số các dòng xe du lịch, thương mại đến tháng 7/2026. Nguồn: VAMA

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số toàn thị trường trong tháng 7/2026 đạt 33.707 xe, tăng 8% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp sức mua ô tô tăng so với tháng liền trước.

Trong tổng doanh số tháng 7, xe du lịch đạt 25.190 xe, tăng 20% so với tháng 6; xe thương mại đạt 7.888 xe, giảm 17%, trong khi xe chuyên dụng đạt 629 xe, tăng 10%. Đáng chú ý, SUV tiếp tục là nhóm xe du lịch có doanh số cao nhất trong tháng với 7.129 xe, tiếp đến là MPV với 4.401 xe và sedan với 3.080 xe.

Tính chung 7 tháng đầu năm, tổng doanh số toàn thị trường đạt 221.540 xe, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xe du lịch tăng 9%, xe thương mại tăng 22% và xe chuyên dụng tăng tới 82%.

Thống kê doanh số xe nhập khẩu và lắp ráp các tháng năm 2026. Nguồn: VAMA

Xe nhập khẩu tăng trưởng nhanh hơn xe lắp ráp

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong bức tranh thị trường năm nay là khoảng cách tăng trưởng giữa xe nhập khẩu và xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

Trong tháng 7, xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt doanh số 19.909 xe, tăng 9% so với tháng trước. Xe sản xuất, lắp ráp trong nước đạt 13.798 xe, tăng 7%. Như vậy, xe nhập khẩu tiếp tục chiếm phần lớn lượng xe bán ra trong tháng.

Tính lũy kế đến hết tháng 7, xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 123.419 xe, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, xe lắp ráp trong nước đạt 98.121 xe, chỉ tăng 6%.

Với kết quả này, xe nhập khẩu chiếm hơn 55% tổng lượng xe trong nhóm số liệu VAMA thống kê. Đà tăng trưởng nhanh của xe nhập khẩu cho thấy sức ép cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn, khi các hãng liên tục mở rộng danh mục sản phẩm, đa dạng nguồn cung và tăng cường chính sách bán hàng.

Xe điện và hybrid tiếp tục tăng tốc

Bên cạnh xe nhập khẩu, xe hybrid cũng là một trong những điểm sáng của thị trường ô tô Việt Nam. Các thành viên VAMA bán được 1.636 xe hybrid trong tháng 7, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái, dù giảm 30% so với tháng 6. Tính chung 7 tháng, doanh số hybrid đạt 12.501 xe, tăng 76% so với 7.112 xe cùng kỳ năm 2025.

Mức tăng trưởng này cho thấy hybrid đang dần trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với người dùng muốn giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải nhưng chưa muốn phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc dành cho xe thuần điện.

Trong khi đó, xe điện tiếp tục tạo dấu ấn mạnh qua doanh số của VinFast. Riêng tháng 7, hãng bàn giao 21.781 ô tô điện tại Việt Nam, tăng 21% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng, VinFast đạt 137.697 xe.

VF 3 là mẫu xe bán chạy nhất của VinFast trong tháng 7 với 5.564 xe, trong khi Limo Green đạt 4.404 xe. Tính lũy kế, Limo Green đạt 32.331 xe, còn VF 3 đạt 29.345 xe.

Nếu cộng doanh số của VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, thị trường ô tô Việt Nam đạt hơn 59.000 xe trong tháng 7 và khoảng 387.849 xe trong 7 tháng đầu năm. Tuy nhiên, các số liệu này đến từ những nhóm báo cáo khác nhau nên cần được xem như quy mô tham khảo, thay vì một bộ số liệu thống nhất hoàn toàn.

Cạnh tranh dự báo gay gắt trong nửa cuối năm

Đà tăng 14% sau 7 tháng tạo nền tảng tích cực cho thị trường ô tô Việt Nam trong phần còn lại của năm. Tuy nhiên, sức mua có thể chịu ảnh hưởng trong tháng 8 khi thị trường bước vào giai đoạn thấp điểm theo mùa.

Trong bối cảnh đó, cạnh tranh giữa các hãng được dự báo tiếp tục tập trung vào giá bán, trang bị, nguồn cung và chính sách tài chính. Tốc độ tăng 21% của xe nhập khẩu, cao hơn đáng kể so với mức 6% của xe lắp ráp trong nước, cũng tạo thêm áp lực để các doanh nghiệp sản xuất trong nước nâng cao sức cạnh tranh.

Song song với cuộc đua về doanh số, xu hướng điện hóa đang ngày càng rõ nét. Hybrid tăng 76% sau 7 tháng trong khi xe điện tiếp tục đóng góp lượng bán đáng kể, cho thấy thị trường Việt Nam đang chuyển dần từ cuộc cạnh tranh thuần túy về giá và thiết kế sang công nghệ, hiệu quả sử dụng và tổng chi phí sở hữu.

Với nền doanh số hiện tại, thị trường ô tô Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, dù kết quả chung cuộc vẫn phụ thuộc vào sức mua, chính sách bán hàng, nguồn cung và tốc độ mở rộng của các dòng xe điện hóa.