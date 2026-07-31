Xe điện Wuling Aira EV nhận đặt cọc, giá dự kiến từ 233 triệu đồng

Wuling Motors đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu ô tô điện cỡ nhỏ Aira EV tại hệ thống đại lý chính hãng ở Indonesia, dù giá bán chính thức vẫn chưa được công bố. Với mức giá dự kiến quy đổi từ khoảng 233 triệu đồng, mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện di chuyển đô thị nhỏ gọn, tiết kiệm nhưng vẫn sở hữu nhiều trang bị hiện đại.

Theo thông tin từ các đại lý, phiên bản Lite của Wuling Aira EV dự kiến có giá khởi điểm khoảng 160 triệu Rupiah (tương đương khoảng 233 triệu đồng). Khách hàng có thể đặt cọc trước với số tiền 5 triệu Rupiah (khoảng 7,28 triệu đồng) để nhận xe từ những lô hàng đầu tiên đã được chuyển đến đại lý. Mẫu xe dự kiến được phân phối với hai phiên bản gồm Lite và Pro.

Theo kế hoạch của Wuling Motors, Aira EV sẽ chính thức ra mắt nhân dịp kỷ niệm 9 năm hoạt động của hãng tại Indonesia. Mẫu xe được lắp ráp ngay tại nhà máy của Wuling ở quốc gia này và tiếp tục được áp dụng chính sách bảo hành pin trọn đời tương tự các dòng xe điện khác mà hãng đang phân phối tại thị trường này.

Wuling Aira EV có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.268 x 1.550 x 1.575 mm, chiều dài cơ sở 2.190 mm. Xe sở hữu bán kính quay đầu chỉ 4,5 m, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị và các khu vực có không gian hẹp.

Hệ thống treo trước sử dụng dạng MacPherson, phía sau là lò xo cuộn liên kết ba điểm. Xe được trang bị phanh đĩa trên cả bốn bánh, đi kèm bộ mâm thép 13 inch kết hợp ốp vành trang trí cùng lốp Linglong kích thước 155/70 R13.

Khoang nội thất sử dụng tông màu kem chủ đạo, nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch phía sau vô-lăng đa chức năng.

Danh sách trang bị an toàn gồm hai túi khí, cân bằng điện tử, hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, camera lùi và phanh tay điện tử tích hợp chức năng giữ phanh tự động.

Sức mạnh của Wuling Aira EV đến từ mô-tơ điện đặt phía sau, cho công suất tối đa 30 kW (khoảng 40 mã lực), kết hợp bộ pin lithium sắt phosphate (LFP) dung lượng 25,1 kWh. Theo tiêu chuẩn CLTC, xe có phạm vi hoạt động tối đa 300 km sau mỗi lần sạc đầy và hỗ trợ cả sạc AC lẫn sạc nhanh DC, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày cũng như những chuyến đi xa.

Với mức giá dự kiến từ khoảng 233 triệu đồng cùng phạm vi hoạt động 300 km, Wuling Aira EV sẽ gia nhập phân khúc ô tô điện cỡ nhỏ tại Indonesia, cạnh tranh ở nhóm xe đô thị giá rẻ nhờ thiết kế nhỏ gọn, trang bị tiện nghi và chính sách bảo hành pin trọn đời.

Ảnh: Kompas