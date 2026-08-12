Mitsubishi trình làng SUV điện mới ngang cỡ Xforce, tầm vận hành hơn 500km

Đáng chú ý, ASX VR-e không phải phiên bản điện hóa của mẫu ASX động cơ đốt trong đang bán trên thị trường. Về kỹ thuật, xe được phát triển dựa trên Foxtron Bria, mẫu xe điện của Foxtron – công ty thuộc tập đoàn Foxconn (Đài Loan). Sau khi tiếp nhận, Mitsubishi đổi tên sản phẩm và tiến hành thử nghiệm, tinh chỉnh tại Australia và New Zealand.

Hình ảnh được Mitsubishi công bố cho thấy ASX VR-e gần như giữ nguyên thiết kế của Foxtron Bria. Phần thân xe mang kiểu dáng hatchback lai SUV cỡ nhỏ, được thiết kế bởi Pininfarina, studio nổi tiếng của Italy.

Những thay đổi chủ yếu nằm ở nhận diện thương hiệu với logo Mitsubishi, dòng chữ "MITSUBISHI" cùng một số điều chỉnh nhẹ ở dải đèn LED phía trước. Xe cũng sử dụng bộ mâm hợp kim thiết kế riêng.

Phần đầu nổi bật với dải LED chạy ngang, cụm đèn chính đặt thấp hơn và mảng trang trí màu đen lớn trên cản trước. Mitsubishi chưa công bố hình ảnh phía sau nhưng nhiều khả năng xe tiếp tục sử dụng thiết kế cụm đèn hậu bốn dải sáng của Bria.

Xe có chiều dài 4.315 mm, rộng 1.885 mm, cao 1.535 mm và chiều dài cơ sở 2.800 mm. Kích thước tổng thể tương đương nhóm SUV cỡ B, trong khi trục cơ sở khá lớn, tiệm cận Mitsubishi Destinator.

Khoang cabin của ASX VR-e cũng được kế thừa phần lớn từ Foxtron Bria. Những thay đổi chủ yếu là logo Mitsubishi trên vô-lăng và cấu hình tay lái bên phải để phù hợp thị trường Australia. Xe sở hữu màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 9,2 inch, ghế trước chỉnh điện, camera 360 độ, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống đèn viền nội thất.

Mitsubishi chưa công bố đầy đủ thông số riêng của ASX VR-e nhưng xác nhận xe sử dụng hệ truyền động tương tự Bria.

Tại Đài Loan, Foxconn Bria có hai cấu hình. Bản một mô-tơ điện đặt phía sau cho công suất khoảng 233 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 6,8 giây. Bản hai mô-tơ kết hợp hệ dẫn động bốn bánh đạt khoảng 405 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây.

Cả hai đều dùng pin LFP dung lượng 57,5 kWh. Theo chuẩn NEDC, tầm vận hành lần lượt đạt 516 km và 466 km. Khi áp dụng chuẩn WLTP tại Australia, quãng đường dự kiến còn khoảng 430 km với bản một mô-tơ và 400 km với bản hai mô-tơ. Hệ thống sạc nhanh DC công suất tối đa 134 kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 30 phút.

Tại Australia, xe dự kiến có bốn phiên bản gồm LS, Aspire, Exceed và GSR. Giá bán chưa được công bố nhưng được kỳ vọng khởi điểm ở mức tương đương hơn 700 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe điện cỡ nhỏ đến từ Trung Quốc.

Tên gọi VR-e được Mitsubishi lấy cảm hứng từ dòng sedan thể thao Galant VR-4 từng sản xuất giai đoạn 1987-2002. Theo hãng, ASX VR-e là một phần quan trọng trong kế hoạch làm mới danh mục sản phẩm và mở rộng các dòng xe điện hóa tại Xứ sở Chuột túi.